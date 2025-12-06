Dolar
Teknoloji

Çin, yüksek frekanslı veri alışverişi sağlayan 2 uyduyu fırlattı

Çin, yüksek frekanslı veri alışverişi sağlayan 2 uyduyu uzaya yolladı.

Emre Aytekin  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Pekin

Xinhua'nın haberine göre, "Ciatong VDES A" ve "Ciatong VDES B" uyduları, "Kuaycou 1A" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumlarına yerleştiği fırlatış, Kuaycou roketleriyle yapılan 32'nci başarılı taşıma görevi oldu.

"Çok Yüksek Frekanslı Veri Alışverişi Sistemi" (VDES) uyduları, denizcilikte gemilerle kıyı istasyonları arasında radyo dalgaları üzerinden yüksek frekansta telsiz iletişimi kurulabilmesini sağlıyor.

