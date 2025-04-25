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Teknoloji, Yapay zeka

Avrasya Teknoloji Haftası'nda siber tehditler, 5G ve teknolojinin yeni çağı konuşuldu

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Avrasya Teknoloji Haftası'nda yapay zekadan 5G'ye, "metaverse"den siber güvenliğe kadar pek çok konuda panel ve konuşma yapıldı.

Fatma Eda Topcu  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Avrasya Teknoloji Haftası'nda siber tehditler, 5G ve teknolojinin yeni çağı konuşuldu

İstanbul

ExpoHIS Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Avrasya Teknoloji Haftası iki gün boyunca, fikir liderlerinin konuşmalarıyla katılımcılara sektörün nabzını tutma ve geleceği birlikte düşünme imkanı sundu.

Etkinlikte, dijital dönüşümün yalnızca teknolojik altyapıyla değil, kurum içi farkındalık, sürdürülebilir işbirlikleri ve stratejik uygulama örnekleriyle başarıya ulaşabileceği konuları ele alındı. Etkinlik kapsamında 5G, yapay zeka, siber güvenlik ve mobilite gibi alanlarda gerçekleştirilen panellerde, özellikle artan siber tehditlere karşı şirketlerin daha proaktif, esnek ve akıllı çözümler geliştirmesi gerektiği üzerinde duruldu.

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Avrasya Teknoloji Haftası'nda "Gelişmiş Siber Tehditlerle Yapay Zeka ile Mücadele", "Yapay Zeka Destekli Ağlar: Akıllı Bağlanabilirliğin Geleceği", "Metaverse Devrimi: AR, VR ve XR Dijital Gerçeklikleri Nasıl Şekillendiriyor?", "5G Özel Ağlar: Sektörün 5G'den Beklentileri", "5G Özel Ağlar: Kurumsal Dönüşümün ve Ağ Egemenliğinin Hızlandırılması" başlıklı oturumlar düzenlendi.

"Yapay zeka yardımcı gibi görünse de 5G ile birlikte vazgeçilmez olacak"

"Yapay Zeka Destekli Ağlar: Akıllı Bağlanabilirliğin Geleceği" başlıklı panelde, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Kömürcü moderatörlüğünde Vodafone Dijital Ağ Mühendisliği Müdürü Çağdaş Toman ve Türk Telekom AR-GE Grup Müdürü Selami Çiftçi bir araya geldi.

Türk Telekom AR-GE Grup Müdürü Selami Çiftçi, paneldeki konuşmasında "Yapay zeka, hayatımızın her alanını etkileyen bir teknoloji haline geldi. Telekom sistemlerinde geçmişte daha manuel yapılandırmalar ve reaktif yaklaşımlar kullanıyorduk. Örneğin, bir probleme ancak ortaya çıktıktan sonra müdahale edilebiliyordu. Fakat yapay zekanın gelişmesiyle artık proaktif yaklaşımlar benimsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone Dijital Ağ Mühendisliği Müdürü Çağdaş Toman ise "Yapay zeka bugün için bir yardımcı gibi görünse de 5G ile birlikte vazgeçilmez olacak. IoT cihazları, otonom sistemler ve endüstriyel üretimlerde verimlilik artışı için yapay zekâ kilit bir rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Sektörel başarı hikayeleri oluşturmalıyız"

"5G Özel Ağlar: Sektörün 5G'den Beklentileri" başlıklı oturumda konuşan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Sarı, "5G'nin özellikle üretim verimliliği, otomasyon, 'kestirimci' bakım ve dijital ikiz uygulamaları gibi birçok alanda dönüştürücü etkisi olduğunu görüyoruz. Sanayideki üretim hatları artık daha esnek, daha dijital ve daha otonom hale gelmek zorunda." yorumunu yaptı.

"5G Özel Ağlar: Kurumsal Dönüşümün ve Ağ Egemenliğinin Hızlandırılması" başlıklı oturumda konuşan ULAK Haberleşme Ağ Operasyonları Sorumlusu Sertaç Uslu da kullanıcılara 5G'nin avantajlarının anlatılması gerektiğini belirterek, "Sadece 'yüksek hız' ya da 'çok sayıda cihaz bağlanabilir' gibi başlıklar tek başına yeterli değil. Sektörün bu teknolojiye neden ihtiyaç duyduğunu gösterecek örneklerle konuşmalıyız. Sektörel başarı hikayeleri oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

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