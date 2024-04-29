Dolar
32.38
Euro
34.67
Altın
2,338.06
ETH/USDT
3,182.20
BTC/USDT
62,823.00
BIST 100
10,055.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Araştırma: T-rex türü dinozorlar sanıldığı gibi zeki değil

Aralarında davranış bilimci, paleontolog ve nörologların bulunduğu uluslararası araştırma heyeti, tyrannosaurus rex (T-rex) türü dinozorların sanıldığı gibi zeki olmadıklarını, timsah ve kertenkeleler gibi davrandıklarını ortaya koydu.

Muhammet Nazım Taşcı  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Araştırma: T-rex türü dinozorlar sanıldığı gibi zeki değil

İstanbul

Phys.org sitesinin haberine göre, İngiltere’deki Bristol ve Southampton üniversiteleri, Almanya’daki Heinrich-Heine Üniversitesi, Kanada'daki Alberta Üniversitesi ve Royal Ontario Müzesi’nden araştırmacılar, dinozorların beyin ölçüleri ve nöron sayılarını tahmin etmekte kullanılan teknikleri inceledi.

Uluslararası araştırma heyeti, dinozorların beyin ölçüleri ve nöron sayılarına ilişkin önceki tahminlerin güvenilir olmadığını tespit etti.

Araştırmacılar, dinozorların ön beyin ölçülerinin gereğinden büyük gösterildiği, nöron sayılarının abartıldığı, timsahlar ve kertenkeleler gibi davrandıkları sonucuna vardı.

Nöron sayısı tahminlerinin zeka konusunda güvenilir rehber olmadığını vurgulayan araştırmacılar, nesli tükenmiş türlerin biyolojisinin güvenilir şekilde yeniden inşası için iskelet anatomisi, kemik dokusu, yaşayan akrabaların davranışları ve fosillerin izleri dahil olmak üzere çok sayıda kanıta bakılması gerektiğini belirtti.

Dinozorların beyinleri hakkında "endokast" adı verilen mineral boşluklarından ve şekillerinden bilgi ediniliyor.

- Nöron sayılarını dinozorların zekalarını tahminde kullanmak yanıltıcı

Bristol Üniversitesinden Hady George, dinozorların ve diğer nesli tükenen hayvanların zekasını tanımlamak için en iyi yolun, tek başına nöron sayısı tahminlerine dayanmak yerine makroskopik anatomiden fosil izlerine kadar çok sayıda kanıtın kullanılması olduğunu belirtti.

Edinburgh Üniversitesinden Dr. Ornella Bertrand da nöron sayılarının bilişsel performans için doğru tahmin unsurları olmadığına dikkati çekerek, bunları nesli tükenmiş hayvanların zekalarını tahmin etmekte kullanmanın son derece yanıltıcı yorumlara yol açtığını kaydetti.

Geçen yıl yapılan araştırmaya göre yüksek nöron sayısına sahip T-rex türü dinozorların tahmin edilenden daha zeki oldukları öne sürülmüştü.

Araştırmanın sonucu, "The Anatomical Record" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı'dan "Türkiye'ye diğer aday ülkelerle aynı muamele yapılmalı" mesajı
Konya'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler "Kampüste Filistin Nöbeti" eylemi yaptı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'na "Pakistan İmtiyaz Nişanı" tevdi edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i 2 Mayıs'ta kabul edecek
ABB'den belediyenin resmi amblemine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Araştırma: T-rex türü dinozorlar sanıldığı gibi zeki değil

Araştırma: T-rex türü dinozorlar sanıldığı gibi zeki değil

İnsan beyninin en net görüntüsünden ses klonlayabilen yapay zekaya nisandaki bilimsel gelişmeler

Antarktika'ya düşen gök taşları küresel ısınma nedeniyle tehdit altında

Bakanı Kacır: 1107 Türk yürütücünün dahil olduğu 243 milyon avro hibe desteğini Türkiye'ye kazandırdık

Bakanı Kacır: 1107 Türk yürütücünün dahil olduğu 243 milyon avro hibe desteğini Türkiye'ye kazandırdık
Bilim insanları Afrika'daki ölümcül sıcak hava dalgasının insan etkisiyle olduğunu açıkladı

Bilim insanları Afrika'daki ölümcül sıcak hava dalgasının insan etkisiyle olduğunu açıkladı
Okyanusların ısınması dünya çapında mercanların dördüncü kez ağarmasına sebep oldu

Okyanusların ısınması dünya çapında mercanların dördüncü kez ağarmasına sebep oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet