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Bilim Teknoloji

AB'den süper bilgisayarlara 8 milyar avro kaynak hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, süper bilgisayarlar ve veri altyapıları için 2033 yılına kadar 8 milyar avro bütçe ayrılmasını teklif etti.

Ata Ufuk Şeker   | 18.09.2020
AB'den süper bilgisayarlara 8 milyar avro kaynak hazırlığı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, süper bilgisayar ve dijital veri altyapısı alanlarında hazırladığı yeni düzenleme tekliflerini açıkladı.

Buna göre, Avrupa'nın dijital kapasitesinin artırılması için süper bilgisayarlar ve veri altyapılarına 2033 yılına kadar 8 milyar avro kaynak sağlanacak.

Bu kaynakla, yeni süper bilgisayar yatırımları yapılacak. Quantum sistemleri ile benzer teknolojilerin araştırılması ve kurulumu desteklenecek.

Böylece AB, dünyanın en gelişmiş ilk 5 süper bilgisayarından 3'üne sahip olmayı hedefleyecek.

Süper bilgisayarlar ve kuantum hesaplama sistemleri Avrupa'daki bütün kullanıcıların erişimine açık olacak.

Mevcut durumda AB üyesi ülkelerde dünyanın en gelişmiş yüksek hızlı bilgisayarları olmazken, bu alanda öncülük Japonya, ABD ve Çin'de bulunuyor. AB üyesi ülkelerin bilim insanları genellikle süper bilgisayar işlemleri için dış ülkelere yöneliyor.

Süper bilgisayar, özellikle bilimsel araştırmalar, deneyler ve karmaşık hesaplamalarda kullanılıyor.

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