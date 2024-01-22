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Teknoloji

ABD'deki çalışma, insan emeğinin yapay zekadan ekonomik olarak hala daha cazip olduğu gösterdi

Çalışma, insan görsel sisteminin yapabileceği görevler için ödenen işçi ücretleri dikkate alındığında, görevlerin yalnızca yüzde 23'ünün yapay zeka otomasyonu için ekonomik olarak uygun olduğunu ortaya koydu.

Dilara Zengin Okay  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
ABD'deki çalışma, insan emeğinin yapay zekadan ekonomik olarak hala daha cazip olduğu gösterdi

Washington

ABD'deki Massachussetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) araştırmacıların çalışması, insan görsel sisteminin yapabileceği görevler için ödenen işçi ücretleri dikkate alındığında, görevlerin yalnızca yüzde 23'ünün yapay zeka otomasyonu için ekonomik olarak uygun olduğunu ortaya koydu.

MIT bünyesindeki Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı, Verimlilik Enstitüsü ve IBM'in İş Değeri Enstitüsünden araştırmacılar, hangi işlerin otomatikleştirilmesinin ekonomik açıdan cazip olacağına ilişkin yaptıkları çalışmanın bulgularını paylaştı.

"Yapay Zekaya Maruz Kalmanın Ötesinde: Bilgisayarlı Görüyle Hangi Görevlerin Otomatikleştirilmesi Uygun Maliyetlidir?" başlıklı çalışma kapsamında, insan görsel sisteminin yapabileceği görevleri otomatikleştirmenin maliyet açısından uygunluğu modellendi.

Yapay zekanın pek çok sektörde insanların işlerini elinden alacağına dair endişelerin arttığı bir dönemde yapılan çalışmanın bulguları, söz konusu görevler için ödenen işçi ücretleri dikkate alındığında yalnızca yüzde 23'ünün yapay zeka otomasyonu için ekonomik olarak uygun olduğunu gösterdi.

Çalışmada, yapay zekanın, çalışanların işlerini elinden almasının ciddi düzeyde olacağı ancak bunun kademeli olarak gerçekleşeceği ve bu nedenle işsizliğin etkilerini hafifletmeye yönelik politika ve eğitimler için alan olduğu kaydedildi.

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