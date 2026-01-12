Dolar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Teknoloji

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Grok'a tepki

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'un, izinsiz cinsel içerikli sahte görsel içerik hazırlama özelliğinin akıl almaz olduğunu ve bundan dolayı dehşete düştüğünü bildirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Grok'a tepki

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Elon Musk'ın X platformundaki yapay zeka aracı Grok'un sahte cinsel içerikli görseller üretmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

"Teknoloji platformunun, kullanıcıların kadınları ve çocukları çevrim içi olarak dijital ortamda soymasına olanak sağlamasından dehşete düştüm." ifadesini kullanan von der Leyen, "Bu akıl almaz bir davranış. Deep Fake'lerin neden olduğu zarar çok gerçek." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

Von der Leyen, "Çocuk koruma ve rıza konularını Silikon Vadisi'ne devretmeyeceğiz. Onlar harekete geçmezse biz geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

"X şirketinin bu gerçekten dehşet verici durumu ele alması gerekiyor." değerlendirmesinde bulunan von der Leyen, aksi takdirde AB'nin harekete geçeceğini belirtti.

X sosyal medya platformundaki yapay zeka aracı Grok, ocak ayı başından beri, rıza dışı cinsel içerikler ve çocukların cinsel görsellerini üretiyor.

Yoğun tepki çeken bu durum AB ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki düzenleyici kurumlar tarafından da soruşturuluyor.

AB Komisyonu, geçen hafta X'e Grok ile ilgili tüm iç belgeleri ve verileri saklaması emri göndermişti.

AB, geçen ay X platformuna Birlik dijital yasalarına uymadığı için 120 milyon avro cezası kesmişti.

