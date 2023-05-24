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Teknoloji

AB ile Google yapay zeka anlaşması hazırlığında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Google, yapay zeka alanında çalışan bütün şirketlerin katılımıyla alana yeni kurallar getirecek bir anlaşma üzerinde çalışacak.

Ata Ufuk Şeker  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
AB ile Google yapay zeka anlaşması hazırlığında

Brüksel

AB Komisyonu İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Brüksel'de Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Avrupa'da teknolojinin, veri koruma, çevrim içi güvenlik ve yapay zeka ile ilgili bütün kurallarımıza uymasını bekliyoruz." ifadesini kullanan Breton, Avrupa'da firmaların işlerine geldiği gibi davranmayacağını belirtti.

Breton, Google CEO'su Pichai'nin bu durumun farkında olduğunu ve bütün AB kurallarına uymayı taahhüt ettiğini bildirdi.

Pichai ile AB'nin yapay zeka alanındaki bütün büyük aktörlerle gönüllü olarak bir yapay zeka paktı geliştirmek üzere çalışma hususunda anlaştığını ifade eden Breton, bu paktın AB'nin yapay zeka yasası öncesinde kurulmasının beklendiğini belirtti.

Pichai'nin Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonu Başkan Yardımcıları Vera Jourova ve Margaritis Schinas ile de görüşmesi bekleniyor.​​​​​​​

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