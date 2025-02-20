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Teknoloji

AB, Almanya'nın çip üretim tesisine 920 milyon avroluk desteğini onayladı

Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın çip üreticisi Infineon şirketine fabrika kurulumu için 920 milyon avro kaynak sağlamasına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
AB, Almanya'nın çip üretim tesisine 920 milyon avroluk desteğini onayladı

Brüksel

AB Komisyonu, Almanya'nın, Infineon şirketinin Dresden'de yeni çip üretim tesisi inşasını desteklemeye yönelik tedbirinin AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunarak onaylandığını duyurdu.

Açıklamada, önlem sonucunda Infineon'un çok çeşitli türde çipler üretmeye yönelik projesini tamamlayacağı, yeni üretim tesisinin AB'nin çip üretim kapasitesini geliştireceği ve tedarik zincirini kuvvetlendireceği kaydedildi.

Fabrikanın tam kapasite üretime 2031 yılında geçmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, firmanın 3,5 milyar avro tutarındaki yatırımını desteklemek için 920 milyon avro hibe verileceği bildirildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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