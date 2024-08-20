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Teknoloji

AB, Almanya'nın çip üretim tesisine 5 milyar avroluk desteğini onayladı

Avrupa Birliği (AB), Almanya'da yeni çip üretim tesisi kurulumuna 5 milyar avroluk kamu desteği sağlanmasına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
AB, Almanya'nın çip üretim tesisine 5 milyar avroluk desteğini onayladı

Brüksel

AB Komisyonu, Almanya'nın Avrupa Yarı İletken Üretim Şirketi'nin (ESMC) Dresden'de yeni çip üretim tesisi inşası ve işletilmesini desteklemeye yönelik tedbirinin AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunarak onaylandığını duyurdu.

ESMC'nin, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Bosch, Infineon ve NXP arasında ortak girişim olduğu aktarılan açıklamada, 5 milyar avroluk desteklemenin Avrupa Çip Yasası'nda belirtilen hedefler doğrultusunda Avrupa'nın yarı iletken teknolojilerinde arz güvenliğini, dayanıklılığını ve dijital egemenliğini güçlendireceği, yeşil ve dijital dönüşüme katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, yeni kurulacak çip fabrikasının otomotiv ve endüstriyel uygulamalara yönelik talebi karşılamayı amaçladığına dikkat çekilerek, tesisin yüksek performanslı çipleri büyük ölçekte üreteceğine vurgu yapıldı.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dresden'deki yeni ESMC çip fabrikası, Avrupa'nın, küresel inovasyon merkezi olduğunun bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Söz konusu yatırımın Avrupa'yı teknoloji alanında güçlendireceğine ve 11 bin yeni istihdam sağlayacağına işaret eden von der Leyen bu nedenle projeye 5 milyar avroluk kamu desteği sağlanmasını onayladıklarını belirtti.

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