Dolar
39.83
Euro
46.86
Altın
3,328.54
ETH/USDT
2,572.40
BTC/USDT
109,340.00
BIST 100
10,228.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Yapay zeka

Avrupalı şirket yöneticileri AB'den yapay zeka yasasının ertelenmesini istedi

Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileri, Avrupa Birliği'nin (AB) yapay zekaya sınırlamalar getirecek kurallarının uygulanmasının 2 yıl ertelenmesi çağrısında bulundu.

Ata Ufuk Şeker  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Avrupalı şirket yöneticileri AB'den yapay zeka yasasının ertelenmesini istedi

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

AirBus, ASML, Carrefour, Lufthansa, Mercedes-Benz, Philips, BNP Paribas Axa, TotalEnergies, Siemens Energy'nin de aralarında yer aldığı 50 Avrupa firmasının üst düzey yöneticisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e "Saati durdurun" başlıklı ortak imzalı bir mektup gönderdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mektupta, Avrupalı şirket yöneticileri, AB'nin yapay zeka kullanımına ilişkin kurallarının "belirsiz ve karmaşık "olduğuna işaret etti.

AB yapay zeka düzenlemesinin Avrupa'nın bu alandaki hedeflerini ve şirketlerin yapay zekayı devreye sokma yeteneklerini riske attığı belirtilen mektupta, yapay zeka konusunda herkesin işine yarayacak çözümler üretilmesinin önemine dikkat çekildi.

Mektupta, AB yapay zeka yasası kapsamında, Ağustos 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen yüksek riskli yapay zeka sistemleri üzerindeki yükümlülükler ile Ağustos 2025'te yürürlüğe girmesi beklenen genel amaçlı yapay zeka modelleri için yükümlülüklerin 2 yıl ertelenmesi çağrısında bulunuldu.

AB Yapay Zeka Yasası, 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe girmişti. Yapay zeka kullanımına aşamalı olarak katı kurallar getiren yasanın çeşitli hükümleri farklı zamanlarda uygulamaya alınıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bebeğini çöpe bırakan anneyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarıyla ilgili paylaşım
Sıcaklıklar cumartesiden itibaren 4-6 derece artacak
Mahallesini terk etmeyen kadın evleri orman yangınından korudu
TBMM Başkanı Kurtulmuş Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Örs'ü kabul etti

Benzer haberler

Avrupalı şirket yöneticileri AB'den yapay zeka yasasının ertelenmesini istedi

Avrupalı şirket yöneticileri AB'den yapay zeka yasasının ertelenmesini istedi

AB'nin dönem başkanı Danimarka'nın lideri Frederiksen'den düzensiz göçmenlere sert mesaj

AB'den ABD'ye ticaret anlaşmasına hazırız mesajı

AB, Avrupa'da orman yangını mücadelesini kritik noktalarda artırdı

AB, Avrupa'da orman yangını mücadelesini kritik noktalarda artırdı

Almanya, tarifeler konusunda AB ile ABD arasında hızlı bir anlaşma yapılması çağrısını yineledi

Almanya, tarifeler konusunda AB ile ABD arasında hızlı bir anlaşma yapılması çağrısını yineledi
AB ve Çin liderleri bu ay zirve toplantısında bir araya gelecek

AB ve Çin liderleri bu ay zirve toplantısında bir araya gelecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet