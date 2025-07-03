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Ekonomi

Almanya, tarifeler konusunda AB ile ABD arasında hızlı bir anlaşma yapılması çağrısını yineledi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın "kurtuluş günü" gümrük vergilerine verdiği 90 günlük aranın dolmasına bir haftadan az süre kala Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında hızlı bir anlaşma çağrısını yineledi.

Bahattin Gönültaş  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Almanya, tarifeler konusunda AB ile ABD arasında hızlı bir anlaşma yapılması çağrısını yineledi

Berlin

Başbakan Merz, Almanya Kooperatif Bankaları Birliğinin (BVR) bankacılık konferansında yaptığı konuşmada, AB ile ABD arasındaki gümrük anlaşmazlığına "hızlı ve karmaşık" olmayan bir çözüm istedi.

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ABD'nin tarife tehditleri altında bulunan kimya, otomobil, ilaç, makine mühendisliği, alüminyum ve çelik sektörlerinin Alman ekonomisi için önemini vurgulayan Merz, "ABD ile ticaret çıkmazının hızlı çözülmesi gerek. Uzun, karmaşık ve aylardır müzakere halinde olmaktansa hızlı ve basit olması daha iyidir." dedi.

Avrupa'nın ABD'nin Avrupa ile olan bağını zayıflatması ihtimaliyle yüzleşmesi gerektiğini vurgulayan Merz, Avrupa’nın ve ABD’nin uzun vadede ortak çıkarları paylaşmaya devam edip etmeyeceği konusunda haklı şüpheler olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ABD'nin ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklaması dünyayı şoke ederek hisse senetlerinin düşmesine neden olmuştu. Bu da başta Avrupa Birliği, Japonya ve Çin olmak üzere ABD'nin ticaret ortaklarını alarma geçirirken, küresel yatırımcılar ABD varlıklarından kaçmaya başlamış ve hükümetin borçlanma maliyetlerini artırmıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen orandaki gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Trump, 9 Nisan'da ise Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmuştu. Bu tarifelerde duraklama 9 Temmuz'da sona eriyor.

AB ile de görüşmeler devam ediyor

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi getirmişti.

AB, belirli kilit sektörlerde daha düşük oranlar ve otomobillerin yanı sıra çelik ve alüminyum üzerindeki yüksek tarifelere muafiyetler için bastırırken, ihracatının çoğuna yüzde 10'luk bir vergi getirilmesini kabul ediyor.

ABD ile müzakerelerinin yanı sıra ABD mallarına gümrük vergisi getirmek için karşı önlemler hazırlayan AB'nin son aylarda Çin ile ticari ilişkileri konusundaki görüşmeleri hızlandırması da dikkati çekiyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile anlaşmaya hazır olduklarını, aynı zamanda tatmin edici bir anlaşmaya varılamaması ihtimaline karşı da hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Trump, ABD ve AB'nin bir anlaşmaya varamaması halinde 9 Temmuz'dan itibaren gümrük vergilerini yüzde 20 yerine yüzde 50'ye çıkarma tehdidinde de bulundu.

Ticaret görüşmelerinde, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ya da Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması gibi tarife dışı engeller ABD'nin takıldığı noktalardan biri olmaya devam ediyor.

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