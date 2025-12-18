Dolar
42.73
Euro
50.20
Altın
4,333.58
ETH/USDT
2,804.50
BTC/USDT
85,219.00
BIST 100
11,335.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan dört katlı binanın çatısı park halindeki araçların üzerine yıkıldı. Olay yerinden yayındayız.
logo
Teknoloji

"3I/ATLAS" kuyruklu yıldızı yarın Dünya'ya en yakın noktadan geçecek

Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği kayıtlara geçen 3. gök cismi niteliğindeki "3I/ATLAS" adlı kuyruklu yıldız, yarın Dünya'ya en yakın konumuna gelecek.

Dilara Karataş  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
"3I/ATLAS" kuyruklu yıldızı yarın Dünya'ya en yakın noktadan geçecek

Ankara

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, astronomik gözlemler doğrultusunda, 3I/ATLAS, yarın Dünya'ya yaklaşık 270 milyon kilometre uzaklıktan geçecek.

Bu mesafe, Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığın yaklaşık iki katı olup cisim hiçbir tehlike oluşturmayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bilim insanları, kuyruklu yıldızın Dünya'ya en yakın olduğu anda gözlemlenebilir ışık özelliklerini ve gaz ile toz yapısını inceleyerek yıldızlararası cisimlerin kökeni ve bileşimi hakkında yeni veriler elde etmeyi hedefliyor.

Etkinlik, uydu ve çevrim içi teleskop yayınları aracılığıyla izlenebilecek ancak nesnenin, Dünya'dan çıplak gözle görünmesi beklenmiyor.

3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Şili'deki ATLAS Teleskobu tarafından 1 Temmuz'da keşfedilmişti. Kuyruklu yıldız, Güneş Sistemi dışından geldiği düşünülen, bilinen üçüncü gök cismi olma özelliğini taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Suriye’de kaydedilen ilerlemenin başarıya ulaşması için desteğin önemine dikkati çekti
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne ilişkin açıklama
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş'ta STK temsilcileri ve gençlerle buluştu
İletişim Başkanı Duran, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman ile görüştü
Kayseri'deki Çocuk Cezaevi'nde Yeşilay ERVA Spor Okulu açıldı

Benzer haberler

"3I/ATLAS" kuyruklu yıldızı yarın Dünya'ya en yakın noktadan geçecek

"3I/ATLAS" kuyruklu yıldızı yarın Dünya'ya en yakın noktadan geçecek

Lafarge davasında sanık avukatı, firma ile Fransız istihbaratı arasında "yakın bağlar" olduğunu savundu

Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'nın dondurulmuş varlıkları konusu artık gündemden düştü

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'nın İttifak'a üyeliğinin pratik açıdan mümkün olmadığını söyledi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'nın İttifak'a üyeliğinin pratik açıdan mümkün olmadığını söyledi
Rusya: Ukrayna'ya konuşlandırılmaları durumunda Batılı askerler meşru hedef haline gelecek

Rusya: Ukrayna'ya konuşlandırılmaları durumunda Batılı askerler meşru hedef haline gelecek
Ukrayna, AB'den hızla mali destek bekliyor

Ukrayna, AB'den hızla mali destek bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet