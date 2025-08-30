Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,345.60
BTC/USDT
108,624.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 mağlup ederek 3'te 3 yapan Türkiye, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Emre Doğan  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

Riga

A Milli Basketbol Takımı, Alperen Şengün'ün 14 sayı kaydederek skorer bir oyun ortaya koyduğu ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan oyuncuların kazandırdığı sayılarla farkı açan Türkiye, soyunma odasına 51-27 üstün gitti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan milli takım, oyun disiplininden kopan Portekiz karşısında Ömer Faruk Yurtseven ile pota altından skor üretmeyi sürdürdü. Son bölümde dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle farkı 36'ya kadar çıkaran Türkiye, son periyoda 73-37 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte hiçbir varlık gösteremeyen Portekiz karşısında üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, karşılaşmadan 95-54 galip ayrıldı.

3'te 3 yaptı

Bu sonuçla Türkiye, A Grubu'ndaki maçlarında 3'te 3 yaparak, adını son 16 turuna yazdırdı

Grupta oynanan diğer müsabakalarda Sırbistan, Letonya'yı 84-80 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükseldi. Estonya ise Çekya'yı 89-75 yenerek ilk kez kazandı.

İlk 4 takımın son 16 turuna yükseleceği grupta Türkiye ve Sırbistan 3'er galibiyete ulaştı. Letonya, Estonya ve Portekiz ise sahadan birer kez galip ayrıldı. Çekya ise şampiyonada henüz galibiyet alamadı.

Alperen Şengün'den etkileyici performans

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, şampiyonadaki 3 maçta sergilediği performansla dikkati çekti.

Milli takımın son 16 turunu garantilemesinde önemli rol oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, maç başına 19,6 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist üretti.

Alperen, turnuvanın kalan bölümünde oynadığı bir müsabakada sayı, ribaunt ve asist olarak çift hanelere ulaşması halinde Avrupa şampiyonalarında "Triple double" yapan 5. oyuncu olacak.

Türkiye, A Grubu'ndaki 4. maçında 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.45'te Estonya ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSÜ Rektörü Afyoncu: Türkiye, hak ve menfaatlerini güçlü şekilde savunabiliyorsa sivil iradenin emrinde olmasındandır
Afyonkarahisar'da bin motosiklet gönüllüsü "Süvarinin izinden" etkinliği için buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 92 yaşındaki Erzurumlu Şefika Taş ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti

Benzer haberler

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'daki ilk maçında Letonya'yı yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 26. kez sahne alacak

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası heyecanı başlayacak

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası heyecanı başlayacak
Furkan Korkmaz, EuroBasket 2025'in "çıkış yapan takımı" olacaklarına inanıyor

Furkan Korkmaz, EuroBasket 2025'in "çıkış yapan takımı" olacaklarına inanıyor
Yiğit Arslan, EuroBasket 2025'te madalyayı gerçekçi bir hedef olarak görüyor

Yiğit Arslan, EuroBasket 2025'te madalyayı gerçekçi bir hedef olarak görüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet