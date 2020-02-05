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Spor, Basketbol

Türk temsilcilerinin FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalindeki rakipleri belli oldu

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yoluna devam eden Türk temsilcilerinden Pınar Karşıyaka, Ukrayna'dan Kiev Basket, Bahçeşehir Koleji ise Letonya'dan Ventspils ile çeyrek finalde karşılaşacak.

Ali Korkmaz   | 05.02.2020
Türk temsilcilerinin FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalindeki rakipleri belli oldu

İzmir

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nının ikinci turunda daha önce çeyrek finale kalmayı garantileyen Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji'nin rakipleri, K Grubu'ndaki Kiev Basket-Ventspils maçının ardından belli oldu.

Karşılaşmayı deplasmanda 88-80 kazanan Letonya ekibi Ventspils, K Grubu'nu lider bitirdi ve L Grubu ikincisi Bahçeşehir Koleji'nin rakibi oldu. İkinci sırada kalan Kiev Basket ise L Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

Çeyrek final müsabakalarının 4 ve 11 Mart tarihlerinde yapılacağı organizasyonda ilk maçları Pınar Karşıyaka deplasmanda, Bahçeşehir Koleji ise İstanbul'da oynayacak.

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