Türk Telekom, sahasında Hapoel Bank Yahav'ı yendi
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Türk Telekom, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'ı 98-94 yendi.
Ankara
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Türk Telekom, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'ı 98-94 yendi.
Oldukça tempolu başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Türk Telekom 13-9 önde geçti. Dış şutlardan skor bulan rakibi karşısında boyalı alanda etkili olan Türk Telekom, ilk çeyreği 25-23 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üreten İsrail ekibi, 12. dakikada üstünlük kurdu: 28-30. Devre sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Hapoel Bank Yahav, soyunma odasına 49-46 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Türk Telekom, yakaladığı 11-2'lik seriyle 24. dakikayı 56-51 üstün geçti. Çeyreğin sonunda farkı çift hanelere (78-67) çıkaran mavi-beyazlılar, final periyoduna da 78-69'luk avantajla girdi.
Son çeyrekte 16-2'lik seri yakalayan İsrail ekibi, 34. dakikayı 85-80 önde geçti. Wiltjer'in skorer oyunuyla rakibini yakalayan Türk Telekom, son 3 dakikaya 88-87'lik üstünlükle girdi. İsrail ekibi Kramer'in 3 sayılık basketiyle bitime 2.7 saniye kala farkı 2 sayıya indirse de (96-94) serbest atışlarda hata yapmayan Türk Telekom, sahadan 98-94 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.