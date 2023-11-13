Dolar
28.59
Euro
30.56
Altın
1,937.00
ETH/USDT
2,054.90
BTC/USDT
37,002.00
BIST 100
7,713.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya’da “43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı”nda konuşuyor. İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen “3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu”nda konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Lietkabelis'le karşılaşacak

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında Türk Telekom, yarın Litvanya'nın 7bet-Lietkabelis takımına konuk olacak.

Muhammed Boztepe  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Lietkabelis'le karşılaşacak

Ankara

Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, geçen hafta sahasında İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımına 82-69 mağlup olurken, 7bet-Lietkabelis ise Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımını sahasında 100-96 yenmeyi başarmıştı.

Organizasyonda başkent temsilcisinin bir, Litvanya temsilcisinin ise iki galibiyeti bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
"Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı"nda İslam aleminde düşünce üretimi öne çıkacak
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze için diplomatik temaslarını yoğunlaştırıyor
İstanbul'da şehit olan polis Lütfü Baykar için tören düzenlendi

Benzer haberler

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Lietkabelis'le karşılaşacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Lietkabelis'le karşılaşacak

Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, yarın Benfica'yı ağırlayacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'ya konuk olacak

Beşiktaşlı yönetici Umut Tahir Güneş, siyah-beyazlı basketbol takımındaki değişimi anlattı

Beşiktaşlı yönetici Umut Tahir Güneş, siyah-beyazlı basketbol takımındaki değişimi anlattı
Beşiktaşlı yönetici Umut Tahir Güneş, siyah-beyazlı basketbol takımındaki değişimi anlattı

Beşiktaşlı yönetici Umut Tahir Güneş, siyah-beyazlı basketbol takımındaki değişimi anlattı
FIBA Olimpiyat eleme turnuvaları kura çekimi, 27 Kasım'da yapılacak

FIBA Olimpiyat eleme turnuvaları kura çekimi, 27 Kasım'da yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet