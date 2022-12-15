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Spor, Basketbol

TBF Disiplin Kurulu, hakem Erşan Kartal'ın lisansını iptal etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal'a lisans iptali ve toplamda 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 15.12.2022
TBF Disiplin Kurulu, hakem Erşan Kartal'ın lisansını iptal etti

İstanbul

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurulun bugünkü toplantısında alınan kararla Kartal'ın hakemlik kariyeri sona erdi.

Basketbol Disiplin Talimatı'nın 29/1, 29/5 ve 29/6. maddeleri kapsamında toplam 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti alan Kartal'ın lisansının da TBF Hakemler Talimatı'nın 9/4/d ve 19/3. maddeleri ile Basketbol Disiplin Talimatı'nın 23. maddesi gereğince oy birliğiyle iptal edildiği aktarıldı.

Son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki Frutti Extra Bursaspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçında görev alan Kartal, bu müsabakadaki ihlalleri gerekçesiyle disipline sevk edilmişti.


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