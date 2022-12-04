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Simons'un 45 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Blazers, Jazz'ı 116-111 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Anfernee Simons'un 45 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Portland Trail Blazers, Utah Jazz'ı 116-111 mağlup etti.

Fatih Erel   | 04.12.2022
Simons'un 45 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Blazers, Jazz'ı 116-111 yendi

İstanbul

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Portland Trail Blazers, deplasmanda Utah Jazz'ı 116-111 yendi.

Blazers'da Anfernee Simons, 45 sayı ile NBA kariyer rekoru kırdı. Blazers, bu maçı kazanmadan önce oynadığı son sekiz maçın yedisini kaybetmişti.

Portland'da Jerami Grant 33 sayıyla Simons'dan sonra galibiyete önemli katkı sağladı.

Utah Jazz'da ise Jordan Clarkson'un 24 sayısı ve Lauri Markkanen'in 21 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

Alperen'in 12 sayı attığı maçta Rockets mağlup oldu

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, deplasmanda 120-101 kaybettikleri Golden State Warriors maçında 20 dakika 7 saniye süre alarak 12 sayı, 4 ribaunt, birer asist ve blokla oynadı.

Batı Konferansı karşılaşmasında Golden State Warriors forması giyen Andrew Wiggins 36 sayı, Stephen Curry ise 30 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Rockets'ta ise Kevin Porter 20 sayı ile maçta takımının en skorer oyuncusu olurken bu performans galibiyet getirmeye yetmedi.

Sonuçlar:

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 96-123

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 96-105

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 128-135

Toronto Raptors-Orlando Magic: 121-108

Golden State Warriors-Houston Rockets: 120-101

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 111-116

New York Knicks-Dallas Mavericks: 100-121

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