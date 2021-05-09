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Russell Westbrook NBA tarihinin 'triple double' rekorunu egale etti

Russell Westbrook, Oscar Robertson'ın 1974'ten beri elinde tuttuğu "NBA tarihinin en fazla 'triple double' yapan oyuncusu" unvanına (181) ortak oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 09.05.2021
Russell Westbrook NBA tarihinin 'triple double' rekorunu egale etti

Ankara

Washington Wizards forması giyen Russell Westbrook, 133-132 kazandıkları Indiana Pacers karşılaşmasında kariyerinin 181'inci "triple double"ını yaparak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu egale etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-in turnuvasına katılma mücadelesi veren Pacers ile Wizards arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Misafir takım Wizards, 124-124'lük skorla uzatmaya giden karşılaşmayı kazanarak puan tablosunda 9. sıraya yükseldi.

Wizards'ta Bradley Beal 50 sayı, 5 ribaunt, Westbrook ise 33 sayı, 19 ribaunt, 15 asist üretti.

Üst üste iki maçta 15 ribaunt ve 15 asist barajlarını geçerek lig tarihinde bunu başaran tek isim olan Westbrook, kariyerinde 181. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı.

32 yaşındaki all-star oyun kurucu, Oscar Robertson'ın 1974'ten beri elinde tuttuğu "NBA tarihinin en fazla 'triple double' yapan oyuncusu" unvanına ortak oldu.

Pacers'ta Caris LeVert'in 35 sayı, 14 ribaunt, 8 asist ve Domantas Sabonis'in 30 sayı, 13 ribaunt, 13 asist, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

Curry'den üç çeyrekte 49 sayı

Batı Konferansı'nın 8. sırasındaki Golden State Warriors, ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 136-97 yendi.

Takımca 27 üç sayılık basket kaydeden Warriors, kulüp rekorunu kırdı. Stephen Curry, üç çeyrekte attığı 49 sayıyla Warriors'ı galibiyete taşıdı.

Thunder'da Svi Mykhailiuk 17, Luguentz Dort 16 sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 118-104

Indiana Pacers-Washington Wizards: 132-133 (uzatmada)

Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 99-109

Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 119-125

Utah Jazz-Houston Rockets: 124-116

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 124-102

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 136-97

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