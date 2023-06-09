Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü finaline bir galibiyet uzakta
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde 2-1 önde bulunan Pınar Karşıyaka, dördüncü karşılaşmada yarın Türk Telekom'la İzmir'de karşılaşacak.
İzmir
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Ankara'daki ilk maçı kaybettikten sonra ikinci müsabakayı kazanan Pınar Karşıyaka, İzmir'e taşınan seride dün de rakibini yenerek 2-1 öne geçti.
Yeşil-kırmızılı ekip, yarınki maçı kazandığı takdirde adını finale yazdıracak. Türk Telekom'un galibiyeti halinde finale yükselecek ekip 12 Haziran Pazartesi günü Ankara'da belli olacak.
- Dördüncü finale 1 galibiyet kaldı
Ligde play-off'ta 3 finalinden 2'sini kazanan Pınar Karşıyaka, 1983-1984 sezonunda sırasıyla Galatasaray ve İTÜ'yü saf dışı bıraktıktan sonra finalde Anadolu Efes'e yenildi.
İzmir temsilcisi, 1986-1987'de İTÜ ve Anadolu Efes'i eledikten sonra finalde Galatasaray'ı 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Pınar Karşıyaka, 2014-2015'te başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sırasıyla Banvit, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'i geçerek ikinci şampiyonluğunu yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.