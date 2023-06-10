Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde 4. kez play-off finaline yükseldi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde daha önce 2 şampiyonluğu bulunan Pınar Karşıyaka, play-off yarı final serisinde Türk Telekom'u 3-1'le geçerek play-off'ta dördüncü kez finale yükseldi.
İzmir
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin dördüncü maçında Türk Telekom'u 94-90 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seride 3-1 öne geçerek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
İlk 5 dakikasını 13-9 önde geçtiği periyotta Grant, Jones ve Sestina ile etkili olan Türk Telekom, farkı son dakika içinde 13 sayıya kadar çıkardı: 26-13. Konuk ekip periyodu 26-15 önde bitirdi.
İkinci periyodun başında Erkan Yılmaz'ın 3 sayılık basketiyle farkı 14 sayıya (29-15) yükselten Türk Telekom karşısında McCollumm ve Kenan Sipahi ile etkili olan Pınar Karşıyaka, 13. dakikada farkı 6 sayıya kadar indirdi: 28-34. Devrenin son 5 dakikasına 40-31 önde giren rakibi karşısında aradaki farkı azaltan ev sahibi ekip, bitime 2 dakika kala Delgado'nun basketiyle 43-42 öne geçti. Yeşil-kırmızılı ekip soyunma odasına 50-47 üstün gitti.
Üçüncü periyotta ilk 5 dakikalık bölümde Pınar Karşıyaka farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 64-55. Taylor, Grant ve Jones'la 9-0'lık seri elde eden Türk Telekom, 28. dakikada beraberliği yakaladı: 64-64. Bouteille'in 3 sayılık basketiyle 70-69 öne geçen Türk Telekom karşısında üstünlüğü tekrar ele geçiren Pınar Karşıyaka, periyodu 75-72 önde tamamladı.
Son periyoda Sestina'nın üst üste 3 sayılık basketleriyle başlayan Türk Telekom, 78-75 üstünlük kurdu. 35. dakikayı Türk Telekom'un 82-81 önde geçtiği müsabakanın son 2 dakikasına 88-88 eşitlikle girildi. Pınar Karşıyaka son dakika öncesinde McCollum'un faul atışlarından bulduğu sayılarla 91-90 üstünlük kurduğu müsabakadan 94-90 galip ayrılarak finale yükseldi.
Dördüncü final
Yarı final serisinde Ankara'daki ilk maçı kaybettikten sonra biri deplasmanda olmak üzere üst üste 3 maçı kazanan Pınar Karşıyakalı oyuncular, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Türk Telekom maçının ardından her galibiyet sonrasında olduğu gibi sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.
Pınar Karşıyaka, play-off'ta bu sezona kadar 3 finalinden 2'sini 1986-1987 ve 2014-2015'te kazandı.
İzmir temsilcisi, bu sezon finaldeki rakibi Anadolu Efes'e 1983-1984 sezonunda yenilmiş, 2014-2015'te ise rakibini geçerek şampiyonluğa ulaşmıştı.
Pınar Karşıyaka final oynadığı sezonlarda 1983-1984'te sırasıyla Galatasaray ve İTÜ'yü saf dışı bıraktıktan sonra finalde Anadolu Efes'e yenildi.
İzmir temsilcisi, 1986-1987'de İTÜ ve Anadolu Efes'i eledikten sonra finalde Galatasaray'ı 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Pınar Karşıyaka, 2014-2015'te başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sırasıyla Banvit, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'i geçerek ikinci şampiyonluğunu yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.