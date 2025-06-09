Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finalde
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu.
İstanbul
Sarı-lacivertli takım, finalde Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Müsabakaya 14-0'lık seriyle etkili başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 14-2 önde kapattı. Boyalı alandan skor üreten sarı-lacivertli takım, Bahçeşehir Koleji karşısında birinci periyodu 25-14 üstün bitirdi.
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İkinci çeyrek düşük tempoda oynanırken hücumda Kenan Sipahi ile üst üste basketler bulan Bahçeşehir Koleji, 16. dakikada farkı 5 sayıya düşürdü: 30-35. Guduric, Hayes-Davis ve Hall ile sayılar kaydeden Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 30-41. Periyodun son bölümünde top kayıpları yapan ev sahibi takım karşısında arka arkaya Baldwin ile basketler bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 11 sayılık avantajla 47-36 önde girdi.
Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıya Smith'in üç sayılık basketleriyle başladı. Bu çeyreğin ilk 2 dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen ev sahibi takım, 9-0'lık seriyle 22. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 45-47. Hızlı hücumlarla etkili olan Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 54-49 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, oyun ve skor üstünlüğünü sürdürerek son periyoda 69-59 önde gitti.
Fenerbahçe Beko, son çeyreğe top kayıplarıyla başlasa da James Metecan Birsen'in üst üste attığı basketlerle 33. dakikada farkı 17'ye yükseltti: 61-78. Kalan sürede farkı bir ara 23 sayıya (63-86) çıkaran sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı, 93-84 kazandı.
Son 11 sezonda 9. kez finale çıkmayı başaran sarı-lacivertliler, önceki 8 finalin 6'sında şampiyonluğa ulaştı.
Öte yandan, NBA ekiplerinden Boston Celtics Başantrenörü Joe Mazzulla, Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko karşılaşmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti.
"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve sezonu da 3 kupayla tamamlayacağız"
Fenerbahçe Beko'da oyunculardan James Metecan Birsen, sezonu 3 kupayla kapatmak istediklerini söyledi.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı 16 sayı, 5 ribaunt ile tamamlayan 30 yaşındaki basketbolcu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Net galibiyetle final serisine katılma hakkı kazandıklarını vurgulayan James Metecan, "Tabii ki ben de mutluyum. Takım arkadaşlarım da beni iyi pozisyonlarda buldular. Onlara da teşekkür ederim. Bütün takım çok iyi mücadele ettik ve kazandık. Şimdi önümüzde 1-2 gün dinlenme fırsatı var. En iyi şekilde final serisine hazır olacağız." dedi.
Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes yarı final eşleşmesinde en az iki maçın oynanacağının hatırlatılması üzerine tecrübeli basketbolcu, "Bu bizim lehimize olacak. En azından bizim için dinlenme fırsatı olacak. Sonuçta ligdeki çeyrek ve yarı final serilerine THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nden gelmiştik. 3-0 kazandık ve zaten amacımız buydu." ifadelerini kullandı.
James Metecan Birsen, finalde rakibin "kim olacağının önemli olmadığını" belirterek "Biz Fenerbahçe'yiz. Kim gelirse gelsin. Kupayı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve sezonu da üç kupayla tamamlayacağız." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.