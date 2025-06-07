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Spor, Basketbol

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'dan Olympiakos cephesine tepki

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos Genel Menajeri Nikos Lepeniotis'in Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçının ardından yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Mutlu Demirtaştan  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'dan Olympiakos cephesine tepki

İstanbul

Instagram'dan paylaşımda bulunan Ergin Ataman, 99-88 yenilerek seride 2-1 geriye düştükleri karşılaşma sonunda Olympiakos genel menajerinin kendisini hedef alan açıklamalarla taraftarları kışkırttığını savunarak, "Beş gün önce sahanızda organize bir şekilde maç boyu ülkeme karşı yapılan ırkçı küfür için bir özür bile dilemediniz. Dünkü maçtan bir gün önce federasyon binasına kurdurduğunuz spor mahkemesiyle 30 yıllık kariyerimde yaşamadığım şekilde sorgulandım, suçlandım ve ceza aldım. Üstelik burada sadece üç Olympiakos avukatının iddialarıyla muhatap oldum. Hiç geri adım atmadım, atmam da. Hem ülkeme hem kulübüme yaptığınız saygısızlığı maçtan sonra verdiğim röportajla dile getirdim. Benzer bir durumla karşılaşırsam hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm." ifadelerini kullandı.

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Final serisinin ikinci maçında yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezalara değinen Ataman, "Her ne kadar spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir cüretkar uygulamayla karşı karşıya kalsam da Yunan makamlarına saygım nedeniyle orada bulundum. Maçlar kazanılır veya kaybedilir ancak spor ahlakından nasibini almamış sizlerin, taraftarınızın ve sporcularınızın davranışı, Avrupa spor tarihine kara bir leke olarak geçmiştir." yorumunu yaptı.

Lepeniotis'in maçın ardından kendisini saygısızlıkla itham ettiği sözlere de cevap veren tecrübeli başantrenör, "Son olarak yaptığın açıklamada 'Ormandan canlı çıktık' demişsin. Hiç kimse, üzerine basarak tekrar söylüyorum hiç kimse, Avrupa'nın en modern basketbol salonu OAKA'ya 'Orman', takımını desteklemeye gelen ve gurur duyduğum 20 bin Panathinaikos taraftarına da 'Hayvan' imasında bulunamaz. Bu konuyla ilgili olarak seni bir kez daha uyarmayacağım. Suçluluğunuzun sebeplerini başka yerlerde değil, spora yakışmayan kendi davranışlarınızda arayın." değerlendirmesinde bulundu.

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