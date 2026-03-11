Dolar
44.09
Euro
51.04
Altın
5,173.62
ETH/USDT
2,068.70
BTC/USDT
70,856.00
BIST 100
13,200.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Kudüs'te sirenler çalıyor Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Ataman, Fenerbahçe Beko'dan sonra Avrupa'nın en başarılı kulübü olduklarını söyledi

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, çalıştırdığı Yunan ekibinin son 2,5 yılda Fenerbahçe Beko'dan sonra Avrupa'nın en başarılı kulübü konumunda olduğunu söyledi.

Fatih Erel  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Ataman, Fenerbahçe Beko'dan sonra Avrupa'nın en başarılı kulübü olduklarını söyledi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ergin Ataman yarın Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas ile oynanacak maç öncesinde Yunan medyasına konuştu.

Ataman, "Bu bizim için çok önemli bir maç, çünkü Zalgiris ile aramızda bir galibiyet farkı var. Son 5-6 maçta çok iyi oynadılar. Umarım yarın Telekom Center'da taraftarın desteğiyle, büyük maçlardaki gibi agresif ve öz güvenli bir şekilde oynarız. Son saniyede, düdük çalınmayan fauller yüzünden birkaç maç kaybettik. Yarınki maç kesinlikle çok önemli, çünkü geriye sekiz maç kaldı ve kazandığımız her maç bizi iyi pozisyonlara yaklaştırıyor, kaybettiğimiz her maç ise play-off'ları riske atıyor." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ataman, "Takımda son 2,5 yıldır birlikte oynayan yedi oyuncu var ve bu 2,5 yılda, herkese hatırlatmak isterim ki bizden daha iyi sonuçlar alan Fenerbahçe'den sonra Avrupa'nın en başarılı kulübüyüz. 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu, 1 Yunanistan şampiyonluğu ve 2 Yunanistan Kupası. Bazen normal sezonda maç kaybettik. Bunu umursamıyorum. Sadece geçen yıl olduğu gibi Dörtlü Final'de kaybettiğimizde ya da Paris'e karşı düdük çalınmayan bir faulle veya Fenerbahçe'ye karşı son saniye basketiyle kaybettiğimizde umursuyorum. Şimdi takımın öz güven kazanması ve büyük hedefler için oynaması önemli. Hedeflerine ulaşma yeteneğine sahip." ifadelerini kullandı.

Bu sezon da şampiyonluk hedeflediklerini belirten Ataman, "Bu takım normal sezon maçlarında bazı sorunlar yaşayabilir, bazı takımlar normal sezonda bizi yendiklerinde çok mutlu oluyorlar, ama biz sadece şampiyonluğu kazandığımızda mutlu oluyoruz. Sadece kazandığımızda mutlu olacağız. Bu benim hedefim ve koçluk felsefem." şeklinde konuştu.

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından büyük takımların zor durumların üstesinden geleceğini kaydeden Ataman, şunları aktardı:

"Dimitrios Giannakopoulos'un bazı oyuncularla görüştüğünü biliyorum, ama elbette gelebilir, o kulübün sahibi, başkanı, onu antrenmanlarda görmekten mutluluk duyarız ve tüm maçlarda da onu görmekten mutluluk duyarız. Bu takımda bir aileyiz. Hepimiz takımın başarılı olmasını istiyoruz. Takıma yardımcı olmak istediği için tüm maçlarda yer alacağına inanıyorum. Büyük takımlar zor durumların üstesinden gelebilir. Her maçı kazanamazsınız, bu yüzden zihinsel ve fiziksel olarak agresif kalmak önemlidir ve kulüpte sahip olduğumuz bu zihniyeti mayıs ve haziran aylarında göreceğimize inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Paris'te Türkiye ve NATO ilişkilerini konu alan yuvarlak masa toplantısı düzenlendi
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, çatışmanın değil barışın ve sağduyunun tarafında yer almakta
Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile telefonda görüştü
Bakan Kurum: Bayramdan sonra İstanbul'da 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz
Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Ataman, Fenerbahçe Beko'dan sonra Avrupa'nın en başarılı kulübü olduklarını söyledi

Ataman, Fenerbahçe Beko'dan sonra Avrupa'nın en başarılı kulübü olduklarını söyledi

Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. hafta maçları yapılacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'e konuk olacak

NBA'de tarihi gece

NBA'de tarihi gece
Türk Telekom Basketbol Takımı, İnnova ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türk Telekom Basketbol Takımı, İnnova ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'a yenildi

Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'a yenildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet