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Spor, Basketbol

Panathinaikos'un Olympiakos galibiyetinde başantrenör Ergin Ataman ön plana çıktı

Yunanistan Basketbol 1. Ligi'nde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos'un, deplasmanda Olympiakos'u yenmesi Yunan basınında geniş yer buldu.

Derya Gülnaz Özcan  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Panathinaikos'un Olympiakos galibiyetinde başantrenör Ergin Ataman ön plana çıktı

Atina

Dostluk ve Barış Salonu'nda (SEF) oynanan derbide Panathinaikos'un Olympiakos'u 66-54 yendiği karşılaşma, Ataman'ın açıklamaları ve başarısı ile ön plana çıktı.

Ülkenin en çok okunan internet sitelerinden "in.gr", Ataman'ın maçtan sonraki açıklamasında kullandığı "Bir takım olduğumuzu gösterdik." şeklindeki ifadesini başlığına taşıyarak, şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklar harika bir iş başardı. Çok duygulandım. Dün gece hiç uyumadım. Bugün çok mutluyum. Oyun için değil, başka şeyler için. Çok iyi oynamadık. Olympiakos da iyi oynamadı ama mücadeleci bir ekip olduğumuzu gösterdik."

"Sport FM" radyo kanalının internet sitesinde ise "Olympiakos-Panathinaikos: Ataman'ın SEF'teki Masterclass'ı" başlığı kullanıldı.

Ataman'ın Panathinaikos başantrenörü olarak en başarılı maçına çıktığı vurgulanan haberde, "Ataman, Panathinaikos'ta bugüne kadarki en iyi maçını çıkardı." denildi.

Oyun sırasında Ataman'ın Olympiakos'u hücumda çok iyi "okuduğu" belirtilen haberde, Olympiakos'un maçta avantajlı olduğu sırada deneyimli başantrenörün, Juan Hernangomez'i maça sokma kararının karşılaşmanın seyrini Panathinaikos lehine değiştirdiğine dikkat çekildi.

"News It" haber sitesi de maça ilişkin haberinde Ataman'ın maçtan sonraki açıklamalarını ön plana çıkardı.

Ataman'ın stres nedeniyle maçtan bir önceki gece uyumadığını söylediği hatırlatılan haberde, Ergin Ataman'ın çok duygulandığı da vurgulandı.

"PAOPANTOU" internet sitesi ise Ataman'ın, Avrupa'da büyük bir tecrübesi olduğuna dikkat çekerek, 1999'dan beri başantrenör olarak görev yaptığını anımsattı.

Haberde, Ataman'ın o tarihten itibaren Avrupa'daki parkelerde çok sayıda zafer kazandığı kaydedildi.

Ataman'ın kariyeri boyunca, Panathinaikos, Galatasaray ve Anadolu Efes'in başında Olympiakos ile 24 kez karşı karşıya geldiği, bunlardan 12'sinde galibiyet kazandığı dile getirildi.

"Sport24" spor haberleri portalı ise "Ataman SEF'teki iddiayı kazandı" başlığını kullandı.

"Sportal.gr" da maça ilişkin haberinde "Ataman salona elleri havada girdi" başlığına yer verdi. Ataman'ın Efes'teki yıllarından beri parkeye elleri havada girme alışkanlığının olduğu belirtilen haberde, bunun taraftarı "çıldırttığı" kaydedildi.

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