Fransa'da hükümetin sosyo-ekonomik politikalarına tepki olarak ülke genelinde "Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemler devam ediyor
Spor, Basketbol

Ergin Ataman'dan Yunanistan maçı için hava yolu şirketlerine çağrı

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman, "Hava yolu şirketlerimizin Riga'ya ek seferler düzenlemesini ve Türkiye'den çok sayıda taraftarımızın bu maçta bize destek vermesini bekliyorum." dedi.

Emre Doğan  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Ergin Ataman'dan Yunanistan maçı için hava yolu şirketlerine çağrı

Riga

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, taraftar desteğinin önemini vurgulayarak, hava yolu şirketlerine ek sefer düzenlemesi çağrısında bulundu.

Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan ile EuroBasket 2025'te tarihi bir maça çıkacaklarını ve taraftar desteğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın karşılaşmada daha fazla taraftar desteği alabilmek için Letonya'nın başkenti Riga'ya ek seferler düzenleyeceğini aktaran Ergin Ataman, "Hava yolu şirketlerimizin Riga'ya ek seferler düzenlemesini ve Türkiye'den çok sayıda taraftarımızın bu maçta bize destek vermesini bekliyorum. Yunanistan ile tarih bir yarı final maçı oynayacağız. Taraftar desteği çok önemli." ifadelerini kullandı.

