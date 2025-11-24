Dolar
42.41
Euro
48.92
Altın
4,124.97
ETH/USDT
2,978.20
BTC/USDT
88,822.00
BIST 100
10,888.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Ergin Ataman'dan 2027 FIBA Dünya Kupası eleme sistemine eleştiri

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, 2027 FIBA Dünya Kupası eleme sistemini eleştirdi.

Emre Aşıkçı  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Ergin Ataman'dan 2027 FIBA Dünya Kupası eleme sistemine eleştiri Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

Takımının Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan ile yapacağı maç öncesinde açıklamalarda bulunan Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) Türkiye'nin final oynamasına rağmen eleme maçları yapmasının ilginç bir uygulama olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ataman, FIBA'nın bu uygulamasının tuhaf olduğunu vurgulayarak "EuroBasket finalistisiniz, ancak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacağınız garanti değil çünkü artık farklı bir kadroyla oynayacaksınız. Ayrıca bu dönemde aynı oyunculara sahip olmayacağım. Kumar oynamak gibi. FIBA ​​bu programla devam etmekte ısrar ederse bu saçma olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Basketbol Milli Takımı'na da turnuvada başarılar dileyen 59 yaşındaki başantrenör, "EuroBasket şampiyonları ve finalistleri Dünya Kupası yerleri için ikinci sınıf takımlarla karşılaşmalı." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee görüşmesine ilişkin paylaşım
Yalova'da kritik seviyeye düşen Gökçe Barajı için eylem planı devreye alındı
TBMM Başkanlığı: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitti
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin açıklama
Türkiye ile Güney Kore arasında 3 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

Ergin Ataman'dan 2027 FIBA Dünya Kupası eleme sistemine eleştiri

Ergin Ataman'dan 2027 FIBA Dünya Kupası eleme sistemine eleştiri

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA'nın "güç sıralamasında" 2. sırada yer aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet