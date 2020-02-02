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NBA'in son günlerde en çok konuşulan ismi Damian Lillard

Portland Trail Blazers forması giyen Lillard, üst üste 6 maç boyunca 45 sayı ve 10 asist ortalamalarını yakalayan ilk NBA oyuncusu oldu

Hüseyin Burak Demirer   | 02.02.2020
NBA'in son günlerde en çok konuşulan ismi Damian Lillard

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Portland Trail Blazers'ın all-star oyuncusu Damian Lillard, son 6 karşılaşmadaki istatistikleriyle adından söz ettirdi.

Trail Blazers'ın 29 yaşındaki oyun kurucusu Lillard, son 12 gündür kariyerinin "unutulmazlar" bölümüne eklenecek bir performans sergiliyor.

Ocak ayının son haftasında Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçilen Lillard, 20 Ocak-1 Şubat tarihlerinde sahaya çıktığı 6 maçta yüzde 48,8 sayı, 10,2 asist, 7,2 ribaunt ortalamalarını tutturdu. Yüzde 54,8 saha içi, yüzde 57 üç sayı ve yüzde 92,3 serbest atış isabetiyle oynayan Lillard, verimlilik istatistiklerinde de öne çıktı.

Bu süreçte sırasıyla 61, 47, 50, 36, 48 ve 51 sayı kaydeden ABD'li oyuncu, 5 defa 40 sayı, 3 defa 50 sayı, bir defa da 60 sayı barajını geçti. Kariyerindeki 50 sayılık performans sayısını 9'a çıkaran Lillard, NBA tarihinde 50 sayı barajını en fazla geçen oyuncular listesinde Bernard King'i geride bırakarak 10. sıraya yerleşti.

Arka arkaya 6 karşılaşma boyunca 45 sayı ve 10 asist ortalamaları yakalayan Lillard, bunu başaran ilk NBA oyuncusu oldu.

Üç sayı çizgisinin gerisinden 49 isabet bulan Lillard ayrıca 6 maç süresince karşılaşma başına en az 6 üç sayılık basket atarak lig tarihine geçti.

Kariyerinin en iyi günlerini geçiriyor

NBA'deki 8. sezonunu geçiren Lillard, son 12 günde sayı ve üç sayılık basket istatistiklerinde kariyerinin en üst noktasına çıktı.

29 yaşındaki basketbolcu, Trail Blazers'ın uzatma sonunda 129-124 kazandığı 20 Ocak'taki Golden State Warriors maçında 61 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Lillard, aynı mücadelede kaydettiği 11 üç sayılık basketle de kariyer rekorunu kırdı.

5 kez all-star seçilen Lillard, 29 Ocak'ta Houston Rockets'ı 125-112 yendikleri müsabakada ise 36 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla kariyerinin ilk "triple double"ına imza attı.

Lillard'ın son 6 karşılaşmasına ait istatistikler şöyle:

KarşılaşmaSüre (dk.)
Şut yüzdesi
3 sayılık isabet Ribaunt
Asist
Sayı
20 Ocak - Golden State Warriors (iç saha) 45yüzde 45,9 (17/37) 1110761
23 Ocak - Dallas Mavericks (iç saha)42yüzde 57,1 (16/28)86847
26 Ocak - Indiana Pacers (iç saha)38yüzde 60,9 (14/23)861350
29 Ocak - Houston Rockets (iç saha)39yüzde 52,4 (11/21)6101136
31 Ocak - Los Angeles Lakers (deplasman)40yüzde 56,7 (17/30)791048
1 Şubat - Utah Jazz (iç saha)36yüzde 58,6 (17/29) 921251
ORTALAMA40 yüzde 54,88,2
7,210,248,8

Not: Tarihler, ABD yerel saatine göre yazılmıştır.

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