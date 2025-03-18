Dolar
36.65
Euro
40.15
Altın
3,025.37
ETH/USDT
1,910.80
BTC/USDT
83,350.00
BIST 100
10,820.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katılıyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta 76ers'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers'ı uzatmada 144-137 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta 76ers'ı yendi

İstanbul

NBA'de 10 maç yapıldı. 76ers'ı konuk eden Rockets'ta yaklaşık 22 dakika süre alan ve maçı uzatmaya götüren basketi atan Alperen Şengün, 13 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Sezonun 44. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta Jalen Green 30 sayı, 13 asist, Jabari Smith Jr 30 sayı, 8 ribaunt ve Dillon Brooks 25 sayı, 6 ribaunt üretti.

76ers'ta ise Quentin Grimes'ın 46 sayı, 13 ribaunt ve Jared Butler'ın 21 sayı, 5 asistlik katkısı, sezonun 45. yenilgisini önleyemedi.

Reaves ve Doncic, Lakers'ı taşıdı

Los Angeles Lakers, sahasında San Antonio Spurs'ü 125-109 mağlup etti.

Bu sezon 42. galibiyetine ulaşan Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ta Austin Reaves 30 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Luka Doncic 21 sayı, 9 ribaunt, 14 asist, 3 top çalma kaydetti.

Spurs'te ise Stephon Castle'ın 23 sayı, 8 ribaunt ve Devin Vassell'in 17 sayı, 8 ribauntluk performansı, sezonun 39. yenilgisini önleyemedi.

Sonuçlar:

New York Knicks-Miami Heat: 116-95

Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers: 130-132 (Uzatmada)

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 81-127

Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 144-137 (Uzatmada)

Utah Jazz-Chicago Bulls: 97-111

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 105-114

Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 112-97

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 132-122

Phoenix Suns-Toronto Raptors: 129-89

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 125-109

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
NBA
Bu haberi paylaşın
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İletişim Başkanlığından "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabı
Trafiğe şubatta 136 bin 810 aracın kaydı yapıldı
Riskli yapının devrindeki 80 bin lira tapu harcı KDK'nin girişimiyle iade edildi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Benzer haberler

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta 76ers'ı yendi

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta 76ers'ı yendi

NBA'de Cavaliers'in 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi

NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Bulls'u yendi

NBA'de Cleveland Cavaliers, üst üste 16. galibiyetine ulaştı

NBA'de Cleveland Cavaliers, üst üste 16. galibiyetine ulaştı
Curry, NBA tarihinde 4 bin "üçlük" sayısına ulaşan ilk oyuncu oldu

Curry, NBA tarihinde 4 bin "üçlük" sayısına ulaşan ilk oyuncu oldu
NBA'de Cleveland Cavaliers, üst üste 15. galibiyetine ulaştı

NBA'de Cleveland Cavaliers, üst üste 15. galibiyetine ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet