NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta 76ers'ı yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers'ı uzatmada 144-137 yendi.
İstanbul
NBA'de 10 maç yapıldı. 76ers'ı konuk eden Rockets'ta yaklaşık 22 dakika süre alan ve maçı uzatmaya götüren basketi atan Alperen Şengün, 13 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle oynadı.
Sezonun 44. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta Jalen Green 30 sayı, 13 asist, Jabari Smith Jr 30 sayı, 8 ribaunt ve Dillon Brooks 25 sayı, 6 ribaunt üretti.
76ers'ta ise Quentin Grimes'ın 46 sayı, 13 ribaunt ve Jared Butler'ın 21 sayı, 5 asistlik katkısı, sezonun 45. yenilgisini önleyemedi.
Reaves ve Doncic, Lakers'ı taşıdı
Los Angeles Lakers, sahasında San Antonio Spurs'ü 125-109 mağlup etti.
Bu sezon 42. galibiyetine ulaşan Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ta Austin Reaves 30 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Luka Doncic 21 sayı, 9 ribaunt, 14 asist, 3 top çalma kaydetti.
Spurs'te ise Stephon Castle'ın 23 sayı, 8 ribaunt ve Devin Vassell'in 17 sayı, 8 ribauntluk performansı, sezonun 39. yenilgisini önleyemedi.
Sonuçlar:
New York Knicks-Miami Heat: 116-95
Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers: 130-132 (Uzatmada)
New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 81-127
Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 144-137 (Uzatmada)
Utah Jazz-Chicago Bulls: 97-111
Golden State Warriors-Denver Nuggets: 105-114
Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 112-97
Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 132-122
Phoenix Suns-Toronto Raptors: 129-89
Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 125-109Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.