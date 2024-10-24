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NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün, sezona "double-double" ile başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Charlotte Hornets'a 110-105 yenildi.

Mutlu Demirtaştan  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün, sezona "double-double" ile başladı

İstanbul

NBA'e 10 maçla devam edildi. Sezonun ilk maçında Hornets'ı konuk eden Rockets'ta Alperen Şengün, 25 sayı, 18 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi. Ev sahibi takımda Jalen Green 28 ve Fred VanVleet 14 sayı üretti.

LaMelo Ball 34 sayı, 8 ribaunt, 11 asist ve Tre Mann 24 sayı, 6 ribauntla Hornets'ın 18 sayı geriden gelerek elde ettiği galibiyette önemli rol oynadı.

Adem Bona ilk maçına çıktı

Milli basketbolcu Adem Bona, takımı Philadelphia 76ers'ın evinde Milwaukee Bucks'a 124-109 yenildiği müsabakada NBA'de ilk kez forma giydi.

Karşılaşmada 2 dakika 39 saniye süre alan Adem, 2 sayı, 1 ribauntla mücadele etti.

76ers'ta Tyrese Maxey'nin 25 sayı, 6 ribaunt ve Kelly Oubre Jr'ın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bucks'ta Damian Lillard 30 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle oynadı.

Warriors zorlanmadan kazandı

Golden State Warriors, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 35 sayı farkla 139-104 yendi.

Warriors'ta Buddy Hield 22 sayı, 5 ribaunt, Andrew Wiggins 20 sayı, 4 ribaunt ve Stephen Curry 17 sayı, 9 ribaunt, 10 asistlik performans ortaya koydu.

Trail Blazers'ta Scoot Henderson 22, Jerami Grant 16, Deni Avdija ve Anfernee Simons 15'er sayı attı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 109-115

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 120-116

Miami Heat-Orlando Magic: 97-116

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 109-124

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 106-136

Houston Rockets-Charlotte Hornets: 105-110

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 123-111

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 124-126

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 113-116 (Uzatmada)

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 104-139

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