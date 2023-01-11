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NBA'de Miami Heat, 40'ta 40 serbest atış isabetiyle rekor kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ı 112-111 yendiği maçta Miami Heat, 40'ta 40 serbest atış istatistiğiyle NBA tarihinde bir müsabakada hiç kaçırmadan en fazla isabet bulan takım oldu.

Fatih Erel   | 11.01.2023
NBA'de Miami Heat, 40'ta 40 serbest atış isabetiyle rekor kırdı

İstanbul

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Miami Heat'in Oklahoma City Thunder'ı 112-111 mağlup ettiği maçta serbest atış rekoru kırıldı. Miami Heat, 40'ta 40'lık serbest atış isabetiyle, lig tarihinin bir maçta hiç kaçırmadan en fazla serbest atış isabeti bulan takımı olarak kayıtlara geçti.

Heat, 7 Aralık 1982'de Utah Jazz'ın Portland Trail Blazers'a karşı 39'da 39'luk serbest atış isabeti rekorunu geride bıraktı.

Miami Heat'te Jimmy Butler, 35 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, 23'te 23 serbest atış isabeti sağladı.

Butler, 23'te 23 serbest atış başarısı ile NBA tarihinde 24'te 24 yapan James Harden ve Dirk Nowitzki'nin ardından NBA'de bir maçta ıskalamadan en fazla serbest atıştan sayı bulan oyuncular arasına girdi.

Doncic'in 43 sayısı yetmedi

Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 43 sayısına rağmen Los Angeles Clippers'a 113-101 mağlup oldu.

Batı Konferansı'nda play-off hedefiyle sahaya çıkan Mavericks'te Luka Doncic 43 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yapmasına rağmen, takımına galibiyeti getiremedi.

Los Angeles Clippers'ta Kawhi Leonard, maçta 33 sayı atarak takımının en skorer oyuncusu oldu ve galibiyete önemli katkı sağladı. Clippers, bu galibiyetle 6 maçlık mağlubiyet serisine de son vermiş oldu.

Mitchell'in 46 sayısı Cavaliers'a galibiyet için yetmedi

Donovan Mitchell, 46 sayıyla oynadığı maçta, takımı Cleveland Cavaliers'ın Utah Jazz karşısında 116-114 kaybetmesini engelleyemedi.

Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, 11 dakika 21 saniye süre aldı ve takımına skor katkısı veremeyip, 1 asist ile maçı tamamladı.

Utah Jazz'da Jordan Clarkson 32 sayı atarak galibiyete önemli katkı verdi. Jazz'da Lauri Markkanen ise eski takımına karşı 25 sayı ve 16 ribaunt ile oynadı.

76ers'ta Joel Embiid'den 36 sayı

Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Detroit Pistons'ı 147-116 mağlup etti. Furkan Korkmaz, 12 dakika süre alıp, 4 sayı ile maçı tamamladı.

76ers'ta Joel Embiid 36 sayı, 11 ribaunt ile "double-double"a imza atarken, maçın en skoreri ve takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.

Detroit Pistons'ta ise Saddiq Bey, Jaden Ivey ve Rodney McGruder 17'şer sayı ürettib

Sonuçlar:

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 147-116

Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 112-111

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 132-120

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 116-114

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 113-125

Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 106-109

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 113-101

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