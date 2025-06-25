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UAEA Başkanı Grossi, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun yerini bilmediklerini söyledi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum stokunun yerinin tespit edilemediğini bildirdi.

Sercan İrkin  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
UAEA Başkanı Grossi, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun yerini bilmediklerini söyledi

İstanbul

Grossi, Fox News'e verdiği röportajda, İranlı yetkililerin ABD saldırılarından önce zenginleştirilmiş uranyum stokunu "koruyucu önlemler" kapsamında başka bir yere taşıdığını aktardı.

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Muhabirin İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun İsfahan yakınlarındaki eski bir yapıya taşıdığı iddiasına ilişkin sorusuna cevap veren Grossi, "Biz UAEA'yız, burada spekülasyon yapmayız. Bu materyalin nerede olduğuna dair elimizde herhangi bir bilgi yok." ifadelerini kullandı.

Grossi, "Benim görevim, bu materyalin nerede olduğunu tespit etmeye çalışmak çünkü İran, sahip olduğu tüm nükleer materyali bildirme ve hesap verme yükümlülüğüne sahip ve benim görevim bu olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini "tamamen ve bütünüyle yok ettiğini" öne sürmüştü.

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