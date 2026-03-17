Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran'dan yeni misillemelerin başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in kuzeyinde ve başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler yerleşimlerde sirenler çaldı.

Burak Dağ  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Tel Aviv

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına gönderilen ön uyarılarla halktan sığınaklara inmeleri istendi.

İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği 3'üncü misillemede İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerde sirenler çaldı.

İsrail basını, ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde bir füzenin açık alana düştüğünü belirtti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise son füze saldırısında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail'in orta kesiminde de sirenler çaldı

İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.


DENEYAP Türkiye'nin 2026 başvuruları 30 Mart'a kadar sürecek
Ramazan Bayramı öncesi market denetimleri yoğunlaştırıldı
JAK ve turizm jandarması Palandöken'de kayak güvenliği için yoğun mesai yapıyor
Özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun annesi köy köy gezerek oğlunu aramış
Bolu'nun Gölköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Benzer haberler

İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 17 günde yaklaşık 4 bin saldırı düzenledi

İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 17 günde yaklaşık 4 bin saldırı düzenledi

Malezya Başbakanı Enver'den İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına tepki

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 249'a yükseldi

İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in kuzeyinde ve orta kesimlerinde sirenler çaldı

İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in kuzeyinde ve orta kesimlerinde sirenler çaldı
İsrail, karadan işgal için Lübnan'ın güneyine yeni tümen sevk etti

İsrail, karadan işgal için Lübnan'ın güneyine yeni tümen sevk etti
Lübnan'ın güneyindeki Arkub bölgesi, stratejik konumu nedeniyle İsrail saldırılarının hedefinde

Lübnan'ın güneyindeki Arkub bölgesi, stratejik konumu nedeniyle İsrail saldırılarının hedefinde
