İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in kuzeyinde ve orta kesimlerinde sirenler çaldı
İran'dan yeni misillemelerin başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in kuzeyinde ve başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler yerleşimlerde sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.
İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler Kudüs, işgal altındaki Batı Şeria'daki Beytüllahim ve Lübnan'ın Şebaa beldesinin semalarında görüntülendi https://t.co/4ZQrAy6Ued pic.twitter.com/qsBTWqUiEP— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 17, 2026
Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına gönderilen ön uyarılarla halktan sığınaklara inmeleri istendi.
İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği 3'üncü misillemede İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerde sirenler çaldı.
İsrail basını, ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde bir füzenin açık alana düştüğünü belirtti.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise son füze saldırısında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
İsrail'in orta kesiminde de sirenler çaldı
İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.
