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İsrail ile İran arasında varıldığı belirtilen ateşkese ilişkin Tel Aviv'den yayındayız
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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçeve temelinde çözmeye hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesi ile ABD arasındaki konuları uluslararası çerçeve temelinde çözmeye hazır olduklarını söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçeve temelinde çözmeye hazırız

İstanbul

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'la yaptığı konuşmada, "İran ile ABD arasındaki meseleleri uluslararası çerçeve temelinde çözmeye hazırız." dedi.

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Bu süreçte dost ve kardeş ülkelerin her türlü desteğini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Pezeşkiyan, "ABD ve Siyonist rejimin İslam ülkeleri arasında ayrılık yaratma peşinde olduğuna ciddi şekilde inanıyoruz. İran, bölgedeki birlik ve barışı güçlendirme çabasındadır." ifadelerini kullandı.

Haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın, ülkesinin başından beri İsrail'in İran’a yönelik eylemlerini kınadığını hatırlattığı ve "Biz ve bölgemizdeki hiçbir ülke, hava sahasını İran’a karşı herhangi bir eylem için açmadı, açmayacağız. Ülkelerimizdeki ABD üslerinden İran’a yönelik herhangi bir operasyon da gerçekleşmeyecektir. ABD saldırısına karşılık verme konusundaki zorunluluklarınızı da anlayışla karşılıyoruz." ifadelerini kullandığı belirtildi.

"Barış ortamında bölgemizi birlikte inşa edebiliriz"

Öte yandan Pezeşkiyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la yaptığı görüşmede, "yabancıların müdahalesi olmadan bölgeyi birlikte inşa edebileceklerini" belirtti.

Pezeşkiyan, "Biz, BAE halkını ve bölgedeki diğer ülkeleri kardeşimiz olarak görüyoruz. Tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz ve inanıyoruz ki; yabancı müdahalesi olmadan, iş birliği, istikrar ve barış ortamında bölgemizi birlikte inşa edebiliriz.” dedi.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tüm ülkelerin kendini savunma hakkına işaret ederek, Pezeşkiyan'ın iyi komşuluk çerçevesinde ve ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla görüşme gerçekleştirmiş olmasından memnuniyet duydum.” ifadesini kullandı.

Haberde Al Nahyan'ın "Kendini savunmak, tüm ülkelerin doğal hakkıdır." ifadesine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmede, "düşmanların komplolarının aralarındaki dostluğu zedeleyemeyeceğini" ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif ise görüşmede, İsrail ve ABD’nin İran topraklarına yönelik saldırılarını bir kez daha kınayarak, "Umarım varılan ateşkes kalıcı olur ve sorunlar diyalog ve diplomasi yoluyla çözülerek İran halkının hakları temin edilebilir." dedi.

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