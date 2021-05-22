NBA'de Memphis Grizzlies'i play-off'a Ja Morant taşıdı
Amerikan Basketbol Ligi play-in maçında Golden State Warriors'ı uzatmada 117-112 mağlup eden Memphis Grizzlies, play-off'a yükselen son takım oldu.
İstanbul
Lig konferanslarında play-off'a kalacak son dört takımı belirleyen play-in turnuvası, Golden State Warriors-Memphis Grizzlies mücadelesiyle tamamlandı.
Grizzlies, normal süresi 99-99 tamamlanan karşılaşmayı uzatmada kazanarak Batı Konferansı'nda play-off vizesi alan 8. ekip oldu.
Ja Morant'ın 35 sayı, 6 asist ve 6 ribauntluk performansı ile Dillon Brooks'un 14, Grayson Allen'ın da 12 sayılık katkıları Grizzlies'ı galibiyete taşıdı.
Warriors'ta Stephen Curry'nin 39 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve Andrew Wiggins'in 22 sayı, 10 ribaunt, 2 asistlik performansları kazanmak için yetmedi.
2016-2017 sezonunun ardından ilk kez play-off'a katılma hakkı elde eden Grizzlies, Batı Konferansı'nda normal sezonun lideri Utah Jazz ile eşleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.