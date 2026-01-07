Dolar
43.06
Euro
50.30
Altın
4,465.54
ETH/USDT
3,257.40
BTC/USDT
92,804.00
BIST 100
12,084.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Lakers, Luka Doncic ve LeBron James ikilisiyle kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 111-103 yendi.

Emre Aşıkçı  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
NBA'de Lakers, Luka Doncic ve LeBron James ikilisiyle kazandı

İstanbul

Smoothie King Center'da oynanan karşılaşmada Lakers adına Luka Doncic 30 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, LeBron James 30 sayı, 8 asist ve 8 ribauntla oynadı.

Konuk takımda Deandre Ayton 18 sayı ve 11 ribauntla "double-double" ile mücadele ederken, Marcus Smart ise 13 sayı kaydetti.

Pelicans'ta ise Trey Murphy 42 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Derik Queen ise 10 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Indiana Pacers üst üste 13. mağlubiyetini yaşadı

Gainbridge Fieldhouse'da oynanan karşılaşmada Indiana Pacers, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'a 120-116 yenilerek üst üste 13. maçını kaybetti.

Cavaliers'ta Darius Garland 29 sayı, Evan Mobley 20 sayı, Jarrett Allen ise 19 sayı 12 ribauntla oynadı.

Pacers'ta ise Pascal Siakam 22 sayı, Jay Huff 20 sayı, Andrew Nembhard 15 sayı ve 11 asistle mücadele etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten 2025 yılında ayrımcılık yapanlara 9,8 milyon lira ceza
Türkiye'de 100 binin üzerinde dernek bulunuyor
Yargıtaydan 7 kez motor arızası veren otomobil için "gizli ayıp" kararı
Büyükçekmece'de başsavcılığının emanet kasasından hırsızlık yapan şüphelinin görüntülerine ulaşıldı
Doğu Anadolu'da sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçları kırağı kapladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

NBA'de Lakers, Luka Doncic ve LeBron James ikilisiyle kazandı

NBA'de Lakers, Luka Doncic ve LeBron James ikilisiyle kazandı

Houston Rockets'ta Alperen Şengün, yaklaşık 2 hafta parkelerden uzak kalacak

NBA'de Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Denver Nuggets'a 125-124 yenildi

NBA'de Suns, son saniye üçlüğüyle kazandı

NBA'de Suns, son saniye üçlüğüyle kazandı
NBA'de Alperen Şengün'ün sakatlandığı maçta Rockets, Mavericks'e yenildi

NBA'de Alperen Şengün'ün sakatlandığı maçta Rockets, Mavericks'e yenildi
NBA'de Thunder, yıldızlarından yoksun Warriors'ı farklı yendi

NBA'de Thunder, yıldızlarından yoksun Warriors'ı farklı yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet