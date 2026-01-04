Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Alperen Şengün'ün sakatlandığı maçta Rockets, Mavericks'e yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün sakatlandığı maçta Houston Rockets, Dallas Mavericks'e 110-104 yenildi.

Mutlu Demirtaştan  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
NBA'de Alperen Şengün'ün sakatlandığı maçta Rockets, Mavericks'e yenildi

İstanbul

American Airlines Center'da Mavericks'e konuk olan Rockets'ın all-star oyuncusu Alperen, karşılaşmanın ilk dakikasındaki ribaunt mücadelesinde sağ ayak bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Mavericks'te Anthony Davis 26 sayı, 12 ribaunt ve Max Christie 24 sayı, 7 ribauntla sezonun 13. galibiyetine katkı sağladı.

Bu sezon 11. yenilgisini yaşayan konuk ekipte ise Kevin Durant 34 sayı, 7 asist, Amen Thompson 20 sayı, 12 ribaunt ve Tari Eason 19 sayı, 10 ribaunt üretti.

Celtics, Jaylen Brown'ın 50 sayısıyla kazandı

Boston Celtics, Intuit Dome'da konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 146-115 mağlup etti.

Üst üste 3, sezonun 22. galibiyetini elde eden Celtics'te Jaylen Brown, 50 sayıyla maçın en skoreri olarak kariyer rekorunu tekrarladı. Derrick White 29, Anfernee Simons ise 15 sayıyla oynadı.

Kawhi Leonard ve John Collins'in 22'şer sayısı, Clippers'ın 22. mağlubiyetini önleyemedi.

Philadelphia 76ers'ta ise milli basketbolcu Adem Bona, New York Knicks'i deplasmanda 130-119 yendikleri mücadeleyi 2 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

