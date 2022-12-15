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Spor, Basketbol

NBA'de Jokic'in 43 sayı attığı maçta Nuggets, Wizards'ı 141-128 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Nikola Jokic'in 43 sayıyla sezon rekoru kırdığı maçta Washington Wizards'ı 141-128 mağlup etti.

Fatih Erel   | 15.12.2022
NBA'de Jokic'in 43 sayı attığı maçta Nuggets, Wizards'ı 141-128 yendi

İstanbul

NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Denver Nuggets, Washington Wizards'ı 141-128 yendi. Nuggets'te Nikola Jokic, 43 sayı, 14 ribaunt ve 8 asistle "double-double" yaptı, Jokic ise 43 sayı ile sezon rekoru kırdı.

Bones Hyland 23 sayı ve Aaron Gordon 22 sayı ile Nuggets'ın galibiyetine katkı verdiği karşılaşmada, Washington Wizards oyuncuları Kyle Kuzma 24, Will Barton ise 22 sayı ile oynadı.

Mitchell'in 34 sayı attığı maçta Cavaliers kazandı

Cleveland Cavaliers'in deplasmanda Dallas Mavericks'i 105-90 mağlup ettiği maçta Donovan Mitchell, 34 sayı ile galibiyete önemli katkı verdi.

Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, maçta süre almadı.

Mavericks'te Luka Doncic'in 30 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

Curry'nin 38 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi

Indiana Pacers'in Golden State Warriors'i 125-119 mağlup ettiği maçta Warriors'ta Stephen Curry sol omzundaki sakatlık nedeniyle maçı bitirememesine rağmen karşılaşmayı 38 sayı ile tamamladı.

Curry, sol omzundaki sakatlık nedeniyle üçüncü çeyreğin sonuna doğru sahadan ayrılmasına karşın 38 sayı ile maçın en skorer oyuncu oldu.

Pacers'ta ise Tyrese Haliburton 29 sayı, Bennedict Mathurin ise 24 sayı ile galibiyete önemli katkı verdi.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 134-141 (uzatmada)

Indiana Pacers-Golden State Warriors: 125-119

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 135-124

Chicago Bulls-New York Knicks: 120-128 (uzatmada)

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 123-124

Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 108-110

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 112-128

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 90-105

Denver Nuggets-Washington Wizards: 141-128

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 99-88

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