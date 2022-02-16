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NBA'de Giannis Antetokounmpo Pacers'a karşı 50 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Milwaukee Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun 50 sayı kaydettiği Indiana Pacers maçını 128-119 kazandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 16.02.2022
NBA'de Giannis Antetokounmpo Pacers'a karşı 50 sayı attı

Ankara

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Son şampiyon Bucks, ağırladığı Pacers'ı Giannis Antetokounmpo'nun 50 sayı, 14 ribauntluk performansı sayesinde mağlup etti. Yüzde 81 saha içi isabetiyle oynayan Antetokounmpo, sezonun kendi adına en yüksek skoruna ulaştı.

Bucks'ta Khris Middleton 19 sayı, 8 asistlik katkıda bulundu. Pacers'ta ise Buddy Hield 36 sayı, Tyrese Haliburton 17 sayı, 8 asist, 4 top çalmayla mücadele etti.

Ömer'den 11, Cedi'den 6 sayı

Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, takımının sahasında Dallas Mavericks'e 107-99 yenildiği karşılaşmayı 11 sayı, 8 ribauntla tamamladı.

5 maçlık galibiyet serisi sona eren Doğu Konferansı lideri Heat'te Jimmy Butler 29 sayı, 10 ribaunt, Bam Adebayo 21 sayı, 12 ribaunt, Mavericks'te de Luka Doncic 21 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double" yaptı.

Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın 124-116 kaybettiği Atlanta Hawks deplasmanında 6 sayı, 2 ribaunt üretti.

Hawks'un all-star oyun kurucusu Trae Young 41 sayı, 9 asistle sahanın en etkili ismi oldu.

Celtics, 76ers'a 48 sayı fark attı

Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Philadelphia 76ers ile Boston Celtics arasındaki mücadeleyi, 135-87'lik skorla misafir ekip Celtics kazandı.

Art arda 9. galibiyetini alan Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı, 8 ribaunt, Jayson Tatum 28 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Maçı 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle tamamlayan Joel Embiid, yalnızca 2 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ı ayakta tutmaya çalıştı. Furkan Korkmaz ise 6 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.

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