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NBA'de Alperen'in yaptığı "double-double", Rockets'ın kazanmasına yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, deplasmanda 120-100 kaybettikleri Denver Nuggets maçında 18 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Fatih Erel   | 01.12.2022
NBA'de Alperen'in yaptığı "double-double", Rockets'ın kazanmasına yetmedi

İstanbul

NBA'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Nuggets, konferans sonuncusu Rockets'ı yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı.

Nuggets'ı galibiyete, 26 sayıyla Jamal Murray, 20 sayıyla Aaron Gordon ve 17 sayı, 9 ribaunt, 12 asistle "double double"a imza atan Nikola Jokic taşıdı.

Rockets'ta Kevin Porter 23 sayı, Alperen ise 18 sayı, 11 ribaunt, 1 asist ile mücadele etti.

Furkan Korkmaz ile Cedi Osman karşı karşıya geldi

NBA'de milli yıldızlar Furkan Korkmaz ile Cedi Osman karşı karşıya geldi. Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 113-85 yendi.

76ers'ta Furkan Korkmaz 13 dakika 3 saniye parkede kalırken takımına 4 sayı, 1 ribaunt ile katkı sağladı.

Cleveland Cavaliers'ta ise Cedi Osman 28 dakika 49 saniye süre alıp, 9 sayı, 5 ribaunt üretti.

Cavaliers'ta Caris LeVert 22 sayı, Darius Garland ise 21 sayıyla galibiyete katkı verdi.

76ers ise Joel Embiid'in 19 sayıbı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

Jayson Tatum'dan 49 sayı

Boston Celtics'in Miami Heat'i 134-121 mağlup ettiği maçta Jayson Tatum, 49 sayı attı.

Sezonun bir maçtaki en yüksek sayısına ulaşan Tatum, sekiz 3 sayı isabeti bulduğu maçta bu sezon üçüncü kez 40 ve üstü sayı üretti.

Tatum dışında Celtics'te Jaylen Brown 26 sayı, Malcolm Brogdon ise 21 sayı kaydetti.

Miami Heat'te ise Max Strus ve Bam Adebayo'nun 23'er, Tyler Herro'nun da 22 sayısı galibiyete yetmedi.

Durant'in 39 sayısı Nets'e üst üste üçüncü galibiyeti getirdi

Brooklyn Nets, Washington Wizards'ı 113-107 yenerek art arda üçüncü galibiyetine ulaştı.

Kevin Durant, 39 sayı üreterek galibiyete önemli katkı sağlarken, Kyrie Irving ise 27 sayı kaydetti.

Wizards'ta Kristaps Porzingis, 27 sayı, 19 ribauntla "double-double" yaparken, Bradley Beal ve Kyle Kuzma ise 25'er sayıyla destek vermesine rağmen takımlarının son beş maçta dördüncü mağlubiyetine engel olamadı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 113-85

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 108-125

Boston Celtics-Miami Heat: 134-121

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 113-107

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 103-109

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 109-101

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 126-108

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 119-111

Denver Nuggets-Houston Rockets: 120-100

Phoenix Suns-Chicago Bulls: 132-113

Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 125-112

Sacramento Kings-Indiana Pacers: 137-114

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 128-109

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