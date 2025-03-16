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NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Bulls'u yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Chicago Bulls'u 117-114 mağlup etti.

Emre Aşıkçı  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Bulls'u yendi

İstanbul

NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Bulls'u Alperen Şengün'ün 24 sayı ve 15 ribauntla oynadığı maçta 3 farkla yendi.

Rockets'ta Jalen Green 28 sayı, Fred VanVleet ise 23 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

Bulls cephesinde Coby White’ın 23 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.

Westbrook kariyerinde 26 bin sayı barajını aştı

Denver Nuggets'ın yıldızı Russell Westbrook, NBA'de 26 bin sayı barajını geçen 21. oyuncu oldu.

Westbrook'un 22 sayı, 11 asist ve Nikola Jokic'in 40 sayı, 13 ribauntla oynadığı karşılaşmada, Nuggets'ın Wizards'a 126-123 yenilmesini önleyemedi.

Wizards'ta ise Alex Sarr 34 sayıyla oynarken Kyshawn George ve Jordan Poole 19'ar sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Sonuçlar

Brooklyn Nets - Boston Celtics: 113-115

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder:107-113

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 126- 119

Memphis Grizzlies - Miami Heat: 125- 91

Houston Rockets-Chicago Bulls: 117-114

Golden State Warriors - New York Knicks: 97-94

San Antonio Spurs -New Orleans Pelicans: 119-115

Denver Nuggets-Washington Wizards : 123-126

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