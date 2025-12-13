Dolar
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu yendi

Basketbol Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu 92-86 yendi.

Ceren Aydınonat  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu yendi

İstanbul

Sarı-lacivertliler, ligde üst üste 6, toplamda 9. galibiyetini elde ederken Monaco, 6. kez mağlup oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
