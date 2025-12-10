Dolar
Spor, Basketbol

Basketbol Avrupa Ligi'nde 15. haftanın perdesi yarın açılacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 15. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Ceren Aydınonat  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Basketbol Avrupa Ligi'nde 15. haftanın perdesi yarın açılacak

İstanbul

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 15. hafta maçları, perşembe ve cuma günü yapılacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk olacak. Roig Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgiyle 17. sırada yer alarak beklentilerin uzağında kalan lacivert-beyazlılar, oynadığı son 2 mücadeleden mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko ise 12 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Salle Gaston Medecin'deki mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan haftalarda oynadığı maçların 8'ini kazanıp 5'inden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertli takım, haftaya 8. sırada girdi. Fenerbahçe, ligdeki 5 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 15. haftanın programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Anadolu Efes

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Zalgiris (Litvanya)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Baskonia (İspanya)

12 Aralık Cuma:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Bayern Münih (Almanya)

21.30 Monaco (Fransa)-Fenerbahçe Beko

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Hapoel IBI (İsrail)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Olympiacos (Yunanistan)

