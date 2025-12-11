Dolar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ATO Congresium'da “TİSK 29. Olağan Genel Kurulu”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “TİSK 29. Olağan Genel Kurulu”nda konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes'te Burak Can Yıldızlı en az bir ay sahalardan uzak kalacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Burak Can Yıldızlı, sağ el bileğindeki kırık nedeniyle en az bir ay forma giyemeyecek.

Emre Doğan  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Anadolu Efes'te Burak Can Yıldızlı en az bir ay sahalardan uzak kalacak

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten 31 yaşındaki basketbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeye ver verildi:

"Sağ el bileğindeki ağrı sebebiyle Aliağa Petkimspor maçına çıkamayan ve yapılan tetkikler neticesinde bileğinde kırık tespit edilen Burak Can Yıldızlı, sahalardan 4-6 hafta uzak kalacak."

