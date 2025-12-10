Dolar
logo
Spor, Basketbol

Beşiktaş BOA, Avrupa Kupası play-off turunda Sopron Basket ile karşılaşacak

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında yarın Macaristan'ın Sopron Basket ekibiyle karşılaşacak.

Metin Arslancan  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Beşiktaş BOA, Avrupa Kupası play-off turunda Sopron Basket ile karşılaşacak

İstanbul

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada hava atışı saat 20.00'de yapılacak.

J Grubu'nu 3'er galibiyet ve mağlubiyetle üçüncü sırada bitiren siyah-beyazlı takım, en iyi üçüncüler arasında yer alarak play-off turuna yükselmişti.

Mücadelenin rövanşı 18 Aralık Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.

