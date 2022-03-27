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NBA'de Alperen 27 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 115-98 kazandıkları Portland Trail Blazers maçında 27 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.

Hüseyin Burak Demirer   | 27.03.2022
NBA'de Alperen 27 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Ankara

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Lig sonuncusu Rockets, Trail Blazers deplasmanında kazanarak art arda 2. galibiyetini elde etti.

Rockets'ta 27 sayıyla kariyer rekorunu kıran Alperen, sahanın en skoreri oldu. Alperen ayrıca 7 ribaunt ve 3 asist üretti. Jalen Green de 25 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Trail Blazers cephesinde Trendon Watford 15 sayı, 10 ribaunt, Drew Eubanks de 14 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.

Nets, Heat'i Doğu Konferansı'nın zirvesinden indirdi

Doğu Konferansı'ndaki önemli karşılaşmada Brooklyn Nets, konuk olduğu Miami Heat'i 110-95 mağlup etti. Peş peşe 4. maçını kaybeden Heat, liderliği Philadelphia 76ers'a bıraktı.

Nets'te Kevin Durant 23 sayı, 5 asist, 3 top çalma, Seth Curry 17 sayı ve Andre Drummond 13 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Heat'te Bam Adebayo 14, Tyler Herro ve Max Strus 13'er sayı kaydetti. Sahada 8 dakika kalan Ömer Faruk Yurtseven ise sayı atamadı.

Raptors-Pacers maçının oynandığı salonda yangın çıktı

Toronto Raptors-Indiana Pacers karşılaşmasına, salonun tavanında yer alan hoparlörlerden birinin yanması nedeniyle yaklaşık 70 dakika ara verildi. Mücadele, Raptors 66-38 öndeyken 2. çeyreğin bitimine 4 dakikada kala durduruldu ve salon boşaltıldı.

Doğu Konferansı play-off yarışındaki Raptors, Pascal Siakam'ın 23 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, 3 top çalma ve Scottie Barnes'ın 19 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk performansıyla sahadan 131-91 galip ayrıldı.

Sonuçlar

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 103-107

Orlando Magic-Sacramento Kings: 110-114 (Uzatmada)

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 131-91

Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 127-102

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 94-98

Miami Heat-Brooklyn Nets: 95-110

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 113-107

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 98-115

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