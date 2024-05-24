Dolar
32.26
Euro
34.93
Altın
2,339.81
ETH/USDT
3,670.00
BTC/USDT
67,053.00
BIST 100
10,748.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Babı Ali Okulu: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programında konuşuyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA Doğu Konferansı finalinde Pacers'ı yenen Celtics, seriyi 2-0 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 126-110 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

Mutlu Demirtaştan  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
NBA Doğu Konferansı finalinde Pacers'ı yenen Celtics, seriyi 2-0 yaptı

İstanbul

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Celtics, TD Garden'da oynanan serinin ikinci maçında Pacers'ı Jaylen Brown'ın 40 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik performansıyla mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Jayson Tatum 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Derrick White 23 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Pacers'ta Pascal Siakam 28 sayı, 5 ribaunt ve Andrew Nembhard 16 sayı, 5 asistle mücadele etti. Konuk takımın all-star oyuncusu Tyrese Haliburton ise 3. çeyrekte sakatlanarak maça devam edemedi.

Serinin 3. karşılaşması, cumartesi gününü pazara bağlayan gece TSİ 03.30'da Pacers'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 20 bin 145 konutun yapımı tamamlandı
Ankara'da BM Kadın Ülke Ofisi kurulacak
Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
Bakan Uraloğlu: Türkiye ulaştırma koridorlarının merkezinde
Emeklilerin yarısı 10 büyükşehirde yaşıyor

Benzer haberler

NBA Doğu Konferansı finalinde Pacers'ı yenen Celtics, seriyi 2-0 yaptı

NBA Doğu Konferansı finalinde Pacers'ı yenen Celtics, seriyi 2-0 yaptı

NBA'de sezonun en iyi 5'i açıklandı

NBA'de Mavericks, Timberwolves'u 108-105 yenerek seride 1-0 öne geçti

NBA'de Celtics, Pacers'ı 133-128 yenerek konferans finalinde 1-0 öne geçti

NBA'de Celtics, Pacers'ı 133-128 yenerek konferans finalinde 1-0 öne geçti
NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri belli oldu

NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri belli oldu
NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu

NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet