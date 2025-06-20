Dolar
39.68
Euro
45.75
Altın
3,351.21
ETH/USDT
2,561.20
BTC/USDT
106,447.00
BIST 100
9,225.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Oklahoma City Thunder'ı yenen Indiana Pacers, NBA final serisinde durumu 3-3'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Indiana Pacers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 108-91 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi.

Emre Aşıkçı  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Oklahoma City Thunder'ı yenen Indiana Pacers, NBA final serisinde durumu 3-3'e getirdi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

İstanbul

Gainbridge Fieldhouse'ta oynanan final serisinin altıncı maçında ev sahibi ekipte Pascal Siakam, 16 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Obi Toppin 20, Andrew Nembhard 17 ve Tyrese Haliburton 14 sayıyla oynarken T.J. McConnell da 12 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 21, Jalen Williams'ın 16 ve Isaiah Joe'nun 11 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Dört galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin yedinci maçı, 23 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde Paycom Center'da oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başsavcılıktan İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin açıklama
İstanbul'da hastanede "haksız kazanç" sağladıkları iddia edilen 10 zanlı adliyede
Siber suçlarla mücadele kapsamında 190 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Gelir İdaresi Başkanlığı 81 sözleşmeli personel alacak

Benzer haberler

Oklahoma City Thunder'ı yenen Indiana Pacers, NBA final serisinde durumu 3-3'e getirdi

Oklahoma City Thunder'ı yenen Indiana Pacers, NBA final serisinde durumu 3-3'e getirdi

Pacers'ı 120-109 mağlup eden Thunder, NBA final serisinde 3-2 öne geçti

Pacers'ı yenen Thunder, NBA final serisinde durumu 2-2'ye getirdi

NBA ve FIBA, Avrupa'da lig kurma projesini 2028'de gerçekleştirmeyi planlanıyor

NBA ve FIBA, Avrupa'da lig kurma projesini 2028'de gerçekleştirmeyi planlanıyor
Thunder'ı 116-107 mağlup eden Pacers, NBA final serisinde 2-1 öne geçti

Thunder'ı 116-107 mağlup eden Pacers, NBA final serisinde 2-1 öne geçti
Pacers'ı mağlup eden Thunder, NBA final serisinde durumu 1-1 yaptı

Pacers'ı mağlup eden Thunder, NBA final serisinde durumu 1-1 yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet