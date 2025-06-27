Dolar
39.88
Euro
46.78
Altın
3,285.27
ETH/USDT
2,442.70
BTC/USDT
106,962.00
BIST 100
9,276.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da "Uluslararası Aile Fuarı Açılış Programı"nda konuşuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de açıklamalarda bulunuyor Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, İstanbul Finans Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de draft heyecanı tamamlandı

NBA’de 2025 Draftı dün gece gerçekleştirilen ikinci tur seçimleriyle birlikte sona erdi.

Selçuk Buğra Gökalp  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
NBA'de draft heyecanı tamamlandı

Ankara

Duke Üniversitesindeki ilk senesinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Cooper Flagg, draftın ilk sırasından Dallas Mavericks‘e katıldı.

İkinci sıra seçimine sahip olan ise San Antonio Spurs ise Dylan Harper’ı kadrosuna kattı.

V. J. Edgecombe 3'üncü sıradan Philadelphia 76ers'a, Kon Knueppel 4'üncü sıradan Charlotte Hornets'a ve Ace Bailey 5'inci sıradan Utah Jazz'a katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Güney Sudan'dan NBA'e

Draftın dikkat çeken isimlerinden biri de 2.18'lik boya sahip Güney Sudanlı basketbolcu Khaman Maluach oldu. Onuncu sıra seçimiyle Phoenix Suns'a katılan 18 yaşındaki Maluach'ın draft gecesi Houston Rockets tarafından seçildiği açıklansa da, draft hakları hafta başında süper yıldız Kevin Durant'in de dahil olduğu bir takasla Suns'a verildi. Sudan'da doğduktan sonra Uganda'ya mülteci olarak giden Maluach, NBA tarihinde en üst sıradan draft edilen Afrikalı basketbolcu oldu.

Öte yandan 2016’da Oklahoma City Thunder’dan ayrıldığından bu yana hiçbir takımda üç sezondan fazla kalmayan Durant, önümüzdeki sezon milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün de formasını giydiği Houston Rockets'ta oynayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay'da 2025'te 165 binden fazla dosyada karar verildi
İstanbul merkezli 7 ilde "askeri ve siyasal casusluk" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Azerbaycanlı mevkidaşı Orgeneral Veliyev ile görüştü
FETÖ'ye yönelik 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı
Rize'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Benzer haberler

NBA'de draft heyecanı tamamlandı

NBA'de draft heyecanı tamamlandı

Milli basketbolcu Elif Bayram, Almanya maçına odaklandı

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final ve klasman maçları yapılacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk klasman maçında Almanya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk klasman maçında Almanya ile karşılaşacak
TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası

TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda yarı final şansını kaybetti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda yarı final şansını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet