Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
3,989.00
BTC/USDT
99,525.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Beylikdüzü’nde, giriş katında patlama olan 14 katlı bina boşaltıldı Beylikdüzü'nde bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

LeBron James'in "triple-double"ı Lakers'a galibiyet için yeterli olmadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks'a uzatmada 134-132 yenildi.

Fatih Erel  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
LeBron James'in "triple-double"ı Lakers'a galibiyet için yeterli olmadı

İstanbul

NBA'de 7 maç oynandı. Lakers, deplasmanda Hawks'a 2 sayı farkla mağlup oldu.

Lakers'ta LeBron James, 39 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparken, Anthony Davis ise 38 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle oynadı.

Atlanta Hawks'ta Trae Young 31 sayı ve 20 asist ile "double-double" yaparken, De Andre Hunter ise galibiyete 26 sayıyla katkı verdi.

Hawks, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Celtics'te Tatum'dan 34 sayı

Boston Celtics, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 111-105 yenerek son 11 maçta 10. galibiyetini elde etti.

Celtics'te Jayson Tatum, 34 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jaylen Brown ise 25 sayı kaydetti.

Bucks'ta Damian Lillard'ın 31 sayısı, Giannis Antetokounmpo'nun da 30 sayı ve 11 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Sonuçlar:

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 102-94

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 134-132 (uzatmalarda)

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 111-105

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 123-132

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 113-140

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 90-107

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 99-141

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Feriköy Mezarlığı'nda 6 yaşındaki Şirin'i öldüren kağıt toplayıcısına dava
TIMSS 2023'te okullarda "akran zorbalığı" alarm verdi
Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk etkili oluyor
İliç'teki heyelana ilişkin ÇED raporunu onaylayanlar hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi
Bitlis'te 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı

Benzer haberler

LeBron James'in "triple-double"ı Lakers'a galibiyet için yeterli olmadı

LeBron James'in "triple-double"ı Lakers'a galibiyet için yeterli olmadı

Türk basketbol takımları, Avrupa'da haftayı 7 galibiyetle kapattı

Türk basketbolunun kalesi: Basketbol Gelişim Merkezi

Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid'i mağlup etti

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid'i mağlup etti
TBF Başkan Vekili Harun Erdenay'dan "12 Dev Adam" açıklaması

TBF Başkan Vekili Harun Erdenay'dan "12 Dev Adam" açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet